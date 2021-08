Hochwasserschutz im Oberaargau – Die Dämme haben ihre Wassertaufe bestanden In Riedtwil und Bollodingen haben sich die Investitionen in den Hochwasserschutz bereits bezahlt gemacht. Grosse Schäden konnten verhindert werden. Sebastian Weber

Der neue Rückhaltedamm beim Mutzbach hat seine erste grosse Bewährungsprobe bestanden. Foto: Marcel Bieri

Haben Sie sich bereits zum ersten Mal bezahlt gemacht? Diese Frage stellt sich nach den Unwettern der vergangenen Wochen und Monate in Bezug auf die neuen Dämme, die in Bollodingen und Riedtwil gebaut worden sind. Beide sind im Herbst 2019 fertiggestellt worden. Jener in der Gemeinde Seeberg wurde bereits eingeweiht. In der Gemeinde Bettenhausen verzögerten sich die letzten Arbeiten am Hochwasserschutzprojekt, schliesslich kam auch noch die Corona-Pandemie dazwischen. Weshalb die Einweihung nun erst am 28. August erfolgt.

Die Bilanz fällt deutlich aus: Die Investitionen in den Hochwasserschutz haben sich gelohnt. Da sind sich Seebergs Gemeindepräsidentin Martina Brühlmeier (Die Mitte) und Bettenhausens Gemeindepräsident Urs Zumstein einig. Keine zwei Jahre nach ihrer Fertigstellung hätten sich die Dämme erstmals beweisen können, sagt Brühlmeier. Mit Erfolg: «Wir können froh sein, dass wir das Rückhaltebecken jetzt schon hatten.» Ansonsten wäre es gleich mehrmals zu Überschwemmungen gekommen, weiss sie. Anders als im Mai 2007, als ein Gewitter den Mutzbach zu einem reissenden Fluss anwachsen liess, der Teile des Dorfes überschwemmte, blieb diesmal alles trocken.