Präsidentschaftswahl in den USA – Die «Cyber Ninjas» wollen den Betrug an Trump beweisen Die Republikaner in Arizona suchen mit UV-Licht und einem zwielichtigen Partner nach einer angeblichen Wahlfälschung. Thorsten Denkler aus New York

Suche nach mysteriösen Wasserzeichen: Mitarbeiter der Firma «Cyber Ninjas» im Veterans Memorial Coliseum in Phoenix, Arizona. Foto: Matt York (Keystone)

Die neueste Episode in Donald Trumps Erzählung vom angeblichen Wahlbetrug handelt vom Test mit UV-Licht. Sie lautet so: Trumps Regierung will die Wahlzettel für die Präsidentschaftswahl 2020 mit einem geheimen Wasserzeichen versehen haben, dass nur unter UV-Licht zu erkennen sei. Um Wahlbetrug nachzuweisen, müsse nun belegt werden, dass es diese Wasserzeichen-Wahlzettel wirklich gebe.

Alle anderen Wahlzettel wären dann – so wird es in Kreisen der Verschwörungstheoretiker von QAnon als gegeben angenommen – von den Demokraten gefälscht. Was wiederum in der QAnon-Logik erklären würde, warum in Arizona Joe Biden und nicht Donald Trump die Wahl mit etwas mehr als 10’000 Stimmen Vorsprung gewonnen hat.