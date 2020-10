Urabstimmung zum Parteinamen – Die CVP-Mitglieder geben Pfisters «Die Mitte» ihren Segen Die Parteibasis hat der vom Präsidenten vorgeschlagenen Namensänderung in einer Urabstimmung zugstimmt.

Will sich mit dem neuem Namen neue Wähler erschliessen : Parteipräsident Gerhard Pfister. Foto: Laurent Guiraud

Die CVP-Mitglieder haben in einer Urabstimmung darüber entscheiden, ob die nationale Partei einen neuen Namen erhalten soll. Ihre Partei soll neu Die Mitte, Le Centre, Allianza dal Center, Alleanza del Centro heissen. Das Logo soll eine orange Klammer sein (dem neuen Namen fehlt das Blut – ein Kommentar). Die Bundeshausfraktion bestehend aus CVP, EVP und BDP wurde bereits in die Mitte-Fraktion umbenannt, nun soll auch die CVP Schweiz bald so heissen.

Damit will sich die Partei neue Wähler erschliessen. «Die CVP will eine relevante politische Kraft bleiben und sich für neue Wählerinnen und Wähler öffnen», hatte Parteipräsident Gerhard Pfister Anfang September gesagt. Mit dem Verzicht auf das C macht sich die CVP auch den Weg frei für eine Fusion mit der BDP.

Erstmals hatte es unter allen Mitgliedern der CVP Schweiz eine Urabstimmung gegeben. Diese entschieden über die Namensänderung per brieflicher Abstimmung. Danach muss auch noch die Delegiertenversammlung dem neuen Namen zustimmen, sowie die Kantonalparteien. Pfister will ihnen bis 2025 Zeit einräumen, sich zu entscheiden.

SDA