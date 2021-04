Dilemma in Trubschachen – Die Crux mit den Brücken Der Steg untere Säge in Trubschachen verträgt noch maximal fünf Personen gleichzeitig. Jetzt steht der Gemeinderat vor der Frage, ob er ihn für fast eine halbe Million Franken sanieren soll. Stefan Kammermann

Zu viele Leute dürfen sich nicht auf dem in die Jahre gekommenen Steg aufhalten. Foto: Brigitte Mathys

Das unlängst montierte Hinweisschild «maximal fünf Personen» beim Steg untere Säge lasse bereits auf einen Sanierungsbedarf schliessen, schreibt der Gemeinderat von Trubschachen auf der Internetseite der Gemeinde. Und in der Tat: «Der Steg über die Ilfis ist in die Jahre gekommen», sagt der zuständige Gemeinderat und Präsident der Liegenschaftskommission, Bernhard Kunz. Er fügt gleich an: «Der Hinweis, dass gleichzeitig nicht mehr als fünf Personen den Steg benutzen sollen, ist eine Vorsichtsmassnahme.»

Denn wie alt die schmale Metallkonstruktion über die Ilfis, gleich hinter dem Bahnhof, wirklich ist, weiss niemand so ganz. «Sie dürfte wohl über einhundert Jahre alt und vermutlich vom Militär erstellt worden sein», meint Bernhard Kunz.

Fundamente unterspült

Insbesondere die Fundamente der Fussgängerbrücke, die vorab von Wandernden auf dem offiziellen Wanderweg in Richtung Rämisgummen genutzt wird, seien unterspült und in einem schlechten Zustand. Weil es Sanierungsbedarf gibt, hat sich der Trubschacher Gemeinderat Gedanken gemacht, wie es mit der Brücke weitergehen soll. Die erste Kostenschätzung durch Fachleute machen weitere Überlegungen nötig. Die Schätzung beläuft sich nämlich auf rund 480’000 Franken, welche die Gemeinde für Massnahmen aufbringen müsste.

Teuer wird es so oder so

Die Crux an der ganzen Sache: Teuer wird es so oder so, egal, ob die Brücke ersatzlos abgerissen, saniert oder neu gebaut wird. Auch ein Rückbau kostet einiges. Doch der Reihe nach: «Weil es sich um eine spezielle und alte Metallkonstruktion handelt, geht ein Rückbau ins Geld», erläutert der Gemeinderat. Dabei dürften beim Zerlegen der Brücke auch Schadstoffe ein Thema werden.

Eine sogenannte Ertüchtigung der alten Metallbrücke dürfte ebenso viel Geld verschlingen, weil die damalige Konstruktion nicht aktuellen Metallbauweisen entspricht und nach heutigen Normen zu schwach ausgelegt ist.

«Zudem sind wegen der nicht einfachen Zufahrt auch die Installationen für die nötigen Baumaschinen ziemlich aufwendig», sagt Theo Rüegger, Finanzverwalter und Sekretär der Liegenschaftskommission. Der Unterhalt der Brücke sei leider lange vernachlässigt worden. Dies würde sich nun rächen. Als temporäre Massnahme wurden vorerst die Fundamente provisorisch abgestützt, um die Brücke zu entlasten.

Eine Holzbrücke?

Noch ist offen, wie die Zukunft des Stegs untere Säge aussehen wird. Die Optionen gehen von Sanierung über Neubau bis hin zum ersatzlosen Abbruch. Auch der Bau einer Holzbrücke steht im Raum. Und da sind noch eine private Wasserleitung und eine Leitung der BKW, welche über den Steg führen und einer Lösung bedürfen. «Angesichts des ambitiösen Finanzplans der Gemeinde stellt sich die Frage, ob wir uns das überhaupt leisten können», betont Bernhard Kunz.

Zumal in unmittelbarer Nähe des Stegs weitere Brücken benutzt werden können. Wanderer müssten lediglich einen minimalen Umweg in Kauf nehmen, erklärt der Gemeinderat und sagt: «In den nächsten vier Jahren hat ein solches Vorhaben im Finanzplan wohl kaum Platz.» Bis Ende Mai möchte der Gemeinderat dennoch die vielen offenen Fragen geklärt haben und vorschlagen, wie es mit dem Steg untere Säge weitergehen soll.

Reich an Brücken Infos einblenden Durch das Dorf Trubschachen fliessen zwei nicht unbedeutende Flüsse: die Ilfis und die Trueb. Folglich sind über die Jahre auch eine ganze Reihe Brücken und Stege gebaut worden, damit die Bevölkerung ohne nasse Füsse und auch ohne lange Umwege vom einen Dorfteil zum andern gelangen kann. Die Übergänge wurden zur Selbstverständlichkeit. Doch in jüngster Zeit gibt der eine oder andere zu reden. Nicht nur der Steg untere Säge, der über die Ilfis führt, ist sanierungsbedürftig, sondern auch jener beim Bahnwägli. Theo Rüegger schätzt, dass der Ersatz des Stegs beim Bahnwägli rund 200’000 Franken kosten wird. Foto: Franziska Rothenbühler Ein schmaler Weg entlang der Bahngeleise führt von der Dorfstrasse zum Bahnhof, und ein Bauwerk führt dort über die Trueb. 2019 spielte der Gemeinderat mit dem Gedanken, diese Verbindung aufzuheben, zumal unweit davon für Fussgänger und Velofahrerinnen ein neuer Übergang geplant war. Im November letzten Jahres wurde die moderne Hängebrücke, über die man nun bequem von der Himmelhausmatte zum Bahnhof gelangt, eingeweiht. Eine neue Hängebrücke verkürzt den Weg von der Himmelhausmatte zum Bahnhof. Foto: PD Aber das Bahnwägli soll nun trotzdem auch saniert und der Steg durch eine Metallkonstruktion ersetzt werden. Denn das Volk hatte sich gegen die Rückbauidee des Gemeinderats heftig gewehrt, gegen 600 Personen hatten eine Petition zum Erhalt des Brückleins unterschrieben. Dereinst wird das Volk einen Kredit zu genehmigen haben. Finanzverwalter Theo Rüegger ging letztes Jahr davon aus, dass er sich im Rahmen von etwa 200’000 Franken bewegen könnte. (sgs)

