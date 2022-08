Festival im Kandertal – Die Country-Fans kommen auch nach Kandersteg Zum ersten Mal findet das Country- und Western-Festival Frutigen heuer in Kandersteg statt. Die Unterstützung im Ort sei gross, freut sich der OK-Präsident. Nik Sarbach

Letztes Jahr sorgte der US-Amerikaner Jim Lauderdale für Country-Stimmung in Frutigen. Foto: Damaris Oesch

Vom 19. bis 21. August verwandelt sich die Bahnhofmatte in Kandersteg in ein Westerndorf. Zum ersten Mal findet das Country- und Western-Festival Frutigen an jenen Tagen ganz hinten im Kandertal statt. Die Vorbereitungen laufen gemäss OK-Präsident Hanspeter Ryter auf Hochtouren: «Wir sind mit Vollgas dran, ein schönes Festival auf die Beine zu stellen.»