Strafverfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung – Die Corona-Standleitung aus Bersets Vorzimmer zum Ringier-Chef Der Kontakt zwischen einem der engsten Vertrauten des Gesundheitsministers und dem CEO des «Blick»-Verlags war sehr eng: Über 180 Kommunikationsvorgänge sind dokumentiert. Thomas Knellwolf

In der Corona-Zeit war Peter Lauener (links) – hier in einer Aufnahme vom 9. März 2020 – oft einer der wenigen Begleiter des heutigen Bundespräsidenten Alain Berset. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Ab der ersten Pandemiewelle bestand zwischen der Departementsspitze von Bundesrat Alain Berset und der Leitung des Ringier-Verlags («Blick», «SonntagsBlick», «Schweizer Illustrierte») ein reger Austausch. Einer von Bersets wichtigsten Mitarbeitern unterhielt praktisch eine Standleitung in die Ringier-Chefetage beziehungsweise in das Homeoffice, in dem Manager Marc Walder meist weilte. Von Bern aus versorgte Peter Lauener, der langjährige Kommunikationschef Bersets, den Verlagsleiter am Zürichsee vorab mit zum Teil vertraulichen Informationen zur Corona-Politik.