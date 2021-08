«Free Parade» statt «Street Parade» in Zürich – Die Corona-Skeptiker sind jetzt auch Techno-Fans 350 Corona-Skeptiker feiern auf dem Turbinenplatz ihre eigene «Street Parade». Die Freiheitstrychler trychlen zu Techno – und nennen es «Free Parade». Sascha Britsko , Martin Sturzenegger

Die Veranstaltung wurde im Vorfeld fleissig in den impf- und Corona-kritischen Foren geteilt: Free Parade auf dem Turbinenplatz. Foto: Andrea Zahler

Im Lockdown versammelten sie sich in Städten wie Luzern, Schaffhausen oder Rapperswil. Doch in Zürich wurden die Corona-Skeptiker bisher stets von einem grossen Polizeiaufgebot zerschlagen. Eine unbewilligte Demonstration mit 4000 Menschen, wie es in Rapperswil der Fall war, kam nie zustande.

Heute haben die Corona-Skeptiker wieder mobilisiert. Angekündigt waren 5000 Personen, es wurden ein bisschen weniger: Laut Polizeiangaben haben sich heute auf dem Turbinenplatz rund 350 Personen versammelt. Der Grund sei aber nicht Corona, nein, die Skeptiker wollen feiern. Denn heute würde die 29. «Street Parade» stattfinden.

Die «Street Parade» wurde offiziell zwar abgesagt. Doch im Zuge der gelockerten Massnahmen haben 14 Zürcher Clubs angekündigt, die «Street Parade ohne Strasse», also ohne Umzug, zu feiern. So bieten etwa der Club Hive, Samigo oder Erika the Piñata tagsüber Open-Air-Raves an. Andere zelebrieren die jährliche Technosause während der Nacht in den Clubs, teilweise mit angepasstem Programm. Es gilt in den allermeisten Fällen die Zertifikatspflicht beim Einlass.

Wie sich nun herausstellt, sind auch die Corona-Skeptiker Techno-Fans. Aus Protest, oder wie sie es nennen «um die Freiheit zu feiern», organisierten sie auf dem Turbinenplatz ihre eigene «Street Parade», die «Free Parade». Die Veranstaltung wurde im Vorfeld fleissig in den impf- und Corona-kritischen Foren geteilt.

Von vorne bis hinten: Die «Free Parade» der Corona-Skeptiker. Quelle: mrs

Nun feiern sie also auf dem Turbinenplatz. Zuvorderst mit Dabei: Die frühere Street-Parade-DJane Tatana. Ihr Wagen führt auch den Umzug der «Free Parade» an. Insgesamt sind drei bis vier Umzugswägen dabei. Sie sind verziert mit Edelweissmotiven und den immergleichen Parolen («Liberty», «Zurück zur Verfassung», «Stoppt den Wahnsinn»).

Auch die durch die Corona-Demonstrationen bekannt gewordenen Freiheitstrychler sind vor Ort. Sie machen etwa einen Drittel des Publikums aus und trycheln am Schluss des Umzugs dem Techno-Sound hinterher.

Sie machen etwa einen Drittel des Publikums aus und trycheln am Schluss des Umzugs dem Techno-Sound hinterher: Die Freiheitstrychler. Foto: Andrea Zahler

Die Anwesenden beteuern, die «Free Parade» habe nichts mit einer Corona-Demonstration zu tun. «Wir wollen wieder mehr Lebensfreude auf die Strasse bringen», sagt Mitorganisatorin Clara Fragale gegenüber 20min. «Jeder ist hier willkommen, ob geimpft oder ungeimpft.» Doch man trifft auf bekannte Gesichter: Auch der selbsternannte Wilhelm Tell und Frau Helvetia raven an der «Free Parade» mit.

Die Parade wurde bei der Stadt als Demo angemeldet. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Diverse Kastenwägen und Dialogteams stehen bereit, falls die Situation eskalieren oder sich eine Gegendemonstration bilden würde.

Es sei keine Demo, beteuern die Corona-Skeptiker. Doch man trifft bekannte Gesichter. Foto: Andrea Zahler

