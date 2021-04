Kurz vor dem Ansturm – Die Corona-Selbsttests fordern den Apotheker Ab dem 7. April werden die Selbsttests in Apotheken kostenlos abgegeben. Peter Ryser und sein Team in Burgdorf mussten sich innert kürzester Zeit auf diesen Tag vorbereiten. Regina Schneeberger

Ab Mittwoch gehen die Corona-Selbsttests in der Apotheke von Peter Ryser über die Theke. Foto: Franziska Rothenbühler

Bodenmarkierungen weisen den Weg in die Apotheke Ryser. Ein Absperrband soll Ordnung in die Kolonne vor dem Geschäft bringen. An diesem Dienstagvormittag stehen draussen aber noch keine Menschen Schlange. Das könnte sich am Mittwoch ändern. Dann werden hier die Corona-Selbsttests erstmals abgegeben – wie auch in den anderen Apotheken im Land. Mehr zu den Selbsttests lesen Sie hier.

Während die Leute vor Ostern ihre Koffer für den Ausflug ins Tessin oder in die Berge packten, hatte Apotheker Peter Ryser ganz andere Aufgaben zu bewältigen. Am Donnerstag um 16 Uhr traf bei ihm die Lieferung von Roche ein: zwei Palette mit insgesamt 10’000 Selbsttests. «Das war eine ziemliche Feuerwehrübung», sagt er. Peter Ryser ist Inhaber des Geschäfts in Burgdorf mit 33 Angestellten, zu dem auch ein Produktionsbetrieb gehört. Anders als viele in der Branche gehört die Apotheke Ryser AG zu keiner Kette.