Reportage aus Farnern – Die Corona-Regeln gelten auch auf 1000 Metern Kurz nachdem die Familie Jeker das Bergrestaurant Stierenberg übernommen hat, kam der erste Lockdown. Im Sommer wurden sie dann von Gästen überrannt. Béatrice Beyeler

Fühlen sich in der Höhe wohl: Samuel, Barbara, Sarah und Tabea Jeker. Fotos: Raphael Moser

Die Stühle stehen auf dem Tisch, mit den Beinen nach oben. Ein Kühlschrank wartet mitten im Raum auf seinen Einsatz. Die Fensterscheiben geben den Blick frei auf eine umwerfende Aussicht: Trotz Dunst ist die Alpenkette zu erkennen. Man hat das Gefühl, sich auf Augenhöhe mit den weissen Gipfeln zu befinden. Die Aare schlängelt sich durch den Oberaargau, Sonnenstrahlen lassen die Wasseroberfläche glitzern.

Barbara und Samuel Jeker lehnen sich am Rahmen der Küchentür an. Sie schmerzt der Blick in die menschenleere Gaststube. Das haben sie sich vor einem Jahr ganz anders vorgestellt: Am 1. März 2020 eröffnet das Paar das Bergrestaurant Stierenberg oberhalb von Farnern. Zwölf Tage lang kann es Gäste begrüssen – dann kommt der erste Lockdown.