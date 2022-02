Angesteckt fürs Zertifikat – Wird die Corona-Mutter bestraft?

Angesteckt fürs Zertifikat – Die Corona-Mutter und die Mühlen der Justiz Wird die Frau, die sich und ihre Kinder mit Corona infizieren liess, bestraft? Und was passiert, wenn man das Virus absichtlich aushustet? Experten antworten. Stephan Künzi

Wer das Coronavirus willentlich an Kinder weitergibt, muss mit juristischen Folgen rechnen. Foto: Getty Images

Xaver nervt sich über Laura. Auch an diesem Sonntag meckert die Nachbarin nur, als sie unverhofft an der Tür steht. Dabei fühlt er sich selber nicht gut. Frisch zurück von einem Geschäftstermin in einem bekannten Corona-Hotspot, plagen ihn Fieber und Husten, zudem schmeckt er nichts mehr. In seiner Wut hustet er Laura dreimal kräftig ins Gesicht. Und sagt dann: «So, jetzt hast du Corona.»