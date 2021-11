40 Schulklassen betroffen – Die Corona-Ausbrüche an den Berner Schulen häufen sich Bei Kindern und Jugendlichen nehmen die Infektionszahlen derzeit stark zu. Dennoch will der Kanton Bern an seiner umstrittenen Teststrategie festhalten. Quentin Schlapbach

Im Kanton Zürich, im Bild eine Klasse der Kantonsschule Wiedikon, können sich Schülerinnen und Schüler noch immer freiwillig wöchentlich testen lassen. Im Kanton Bern ist das nicht mehr möglich. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Es sind turbulente Tage, welche die Familien in Grosshöchstetten derzeit erleben. In der zweiten Woche nach den Herbstferien meldeten sich plötzlich immer mehr Schülerinnen und Schüler krank ab. Bald darauf war klar: Das Coronavirus zirkuliert in der Gemeinde.

Am vergangenen Donnerstag reagierte die Berner Gesundheitsdirektion GSI zuerst mit einer Maskentragempfehlung für alle Kinder ab der 5. Klasse. Auch die Lehrpersonen und das restliche Schulpersonal wurden zum Tragen einer Maske aufgefordert. Um das Infektionsgeschehen nachhaltig zu bremsen, reichte diese Massnahme aber nicht aus. «Es kam zu Ansteckungen querbeet durch viele Klassen, auch schulhausübergreifend», sagt Grosshöchstettens Schulleiter Urs Trachsel.