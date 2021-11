Corona wütet an Berner Schulen – Die Chronik eines angekündigten Massenausbruchs Ein Vater hat festgehalten, wie hilflos Berner Eltern und Lehrpersonen derzeit zusehen müssen, wie sich Schulkinder anstecken. Er erhebt schwere Vorwürfe an den Kanton. Benjamin Bitoun

Marc Jaberg kritisiert nach einem Massenausbruch an der Schule seiner Tochter das Corona-Regime des Kantons. Foto: Franziska Rothenbühler

Für Marc Jaberg war es eine Nachricht mit Ansage. Die kälteren Temperaturen, dann die Nachrichten von Corona-Ausbrüchen an Berner Schulen: Als am Sonntagabend, 31. Oktober, die SMS des Schulleiters auf dem Smartphone-Display aufleuchtete, erriet er deren Inhalt noch vor dem Lesen. In der Mittelstufe der Stadtberner Schule, welche seine beiden Töchter besuchten, waren mehrere Kinder positiv getestet worden.

Was danach geschah, veranlasste ihn, das Geschehen nach dem Ausbruch in einem Corona-Protokoll festzuhalten:

Montag, 1. November: Drei Schulkinder werden PCR-positiv getestet. Dazu kommen etliche Kinder mit einem positiven Selbsttest. Der Kantonsärztliche Dienst (KAD) ordnet keine Quarantäne an, der Präsenzunterricht wird für alle Kinder ohne Symptome weitergeführt. Wobei die Schulleitung uns offengehalten hat, ob wir die Kinder am Dienstag wirklich in die Schule schicken wollen.