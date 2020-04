Thuner Mühleplatz – Die Chillounge öffnet die Falltüre Die beliebte Bar Chillounge am Mühleplatz wird um ein Stockwerk erweitert: Entstehen werden ein Personalraum, ein Sitzungszimmer und zusätzlicher Platz für den Gastrobetrieb. Gabriela Sterchi

Die Chillounge am Mühleplatz öffnet die historische Treppe in den oberen Stock und bietet dort zusätzliche Plätze an. Die Pächter Marco Ramseier und Tanja Dunkel auf der Treppe. Foto: Patric Spahni

Die Chillounge am Mühleplatz in Thun wird demnächst vergrössert: Ein komplettes Stockwerk wird der Bar zugehörig. «Wir waren schon lange im Gespräch mit dem Besitzer, Müller & Müller Immobilien, um den oberen Stock zu mieten», sagt Marco Ramseier, Inhaber der Bar. Nun wurde der obere Stock an der Oberen Hauptgasse 38–40 frei und gehört seit dem 1. April zur Chillounge.

«Um intern in den ersten Stock zu gelangen, wurde eine alte Falltüre wieder frei gemacht», sagt Ramseier. Die Türe verbindet bereits seit Bestehen des Gebäudes die beiden Etagen, wurde aber zur Abgrenzung durch eine Verbindungsmauer verschlossen. In Absprache mit der Denkmalpflege wurde die Mauer vor rund vier Wochen eingerissen. So werden die Gäste künftig über eine alte Steintreppe, die durch die Falltüre führt, zum oberen Stockwerk gelangen können.

«Wohlfühlatmosphäre»

«Im unteren Bereich wird alles gleich bleiben», sagt Marco Ramseier. Auf dem frisch erworbenen Stockwerk wird es jedoch einiges Neues geben: «Wir haben vor, ein Sitzungszimmer, beispielsweise für Vorstandssitzungen, einzurichten.» Der Raum solle modern ausgestattet werden und demnach auch einen Beamer umfassen. Zusätzlich möchte der Inhaber seinen Angestellten einen Raum zur Verfügung stellen. «Bis jetzt hatte das Personal nicht wirklich einen Raum für sich», sagt Ramseier. Für seine Gäste möchte er den oberen Stock unter dem Motto Wohlfühlatmosphäre gestalten. Mit dem zusätzlich gewonnenen Platz kann das untere Stockwerk zudem etwas entlastet werden.

Die Frage, ob die Erweiterung des Lokals mit dem 10-jährigen Bestehen der Chillounge zu tun habe, negiert Ramseier schon zu Beginn. «Die Platznachfrage wurde einfach immer grösser», sagt er. Dementsprechend wollte der Thuner handeln und seinen Gästen mehr Platz bieten.

Lieferungsverzug wegen Corona

Die ausserordentliche Lage wegen des Coronavirus ist nicht leicht – vieles ist auf Eis gelegt. «Was wir selber für die Erweiterung machen können, wird bereits von uns umgesetzt», sagt Ramseier. Schritt für Schritt soll die Umnutzung vorangetrieben werden. Wann die Wiedereröffnung stattfinden wird, sei dagegen schwierig zu sagen, da sich die Lieferzeiten der Möbel wegen der Coronakrise in die Länge ziehen.

Das Angebot in der Bar wird mit einer Ausnahme gleich bleiben: «Wir nehmen einen hawaiianischen Salat ins Sortiment auf – diesen werden wir vegetarisch oder mit Fisch anbieten», so Ramseier. Der erste Schritt werde nun jedoch die Aufnahme der Tätigkeiten nach dem Lockdown sein.