Ein Investor machts möglich – Die Chefs übernehmen die Ruckstuhl AG Die Coopera Immobilien AG hat ihre Anteile am Langenthaler Teppichhersteller zwei Mitgliedern der Geschäftsleitung verkauft. Mit dem Wechsel soll das Areal auch kulturell belebt werden. Kathrin Holzer

Seit 2018 in der Geschäftsleitung, neu auch Inhaber der Ruckstuhl AG: Valentin Baumann (links) und Adrian Berchtold. Foto: Adrian Moser

Die Zeiten für Verhandlungen waren nicht die besten. «Aber wir haben eine Lösung gebraucht und gefunden», sagt Adrian Berchtold, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der Ruckstuhl AG. Im Januar hat er mit seinem Geschäftsleitungskollegen Valentin Baumann die Anteile der Coopera Immobilien AG am Langenthaler Teppichhersteller übernommen.

Damit befindet sich das Traditionsunternehmen jetzt zu fast 100 Prozent in den Händen der beiden Mitarbeitenden. Die Gründerfamilie Ruckstuhl und Kleinaktionäre blieben «wie bis anhin in geringem Umfang» beteiligt, heisst es in einem Communiqué.