Leserreaktionen – «Die Chancen stehen so gut wie noch nie» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Idee, den RBS nach Köniz oder Schwarzenburg zu verlängern.

Ein Leser sieht in der Verlängerung des RBS «ein Projekt, das der Zukunft dienen würde.» Foto: Adrian Moser

Zu «Mit der Metro schneller nach Schwarzenburg»

Es geht aus meiner Sicht nicht um RBS statt BLS, sondern um ein Projekt, das der Zukunft dienen würde. Mit dem Bau des neuen RBS-Bahnhofs Bern stehen die Chancen so gut wie noch nie für eine Verlängerung des RBS bis nach Köniz oder Schwarzenburg. So könnten die Pendlerströme in den Hauptverkehrszeiten besser gelenkt werden. Weiter könnten auch das verkehrstechnische Nadelöhr der jetzigen BLS-Linie vom Fischermätteli bis Köniz ersetzt werden und die vorgesehenen Gelder für den Doppelspur-Abschnitt Liebefeld-Köniz ins zukünftige Metroprojekt transferiert werden. Diese eine Milliarde würde dem Kanton Bern gut tun, denn er kann damit auch sparen, beispielsweise bei der Abgeltung des teuren Betriebes der S6. Die BLS kann die Betriebskosten beim Rollmaterial und Gleisunterhalt senken. Doch um diese Chance zu packen, braucht es ein starkes Zeichen – vor allem vom zuständigen Regierungsrat und dem zuständigen Departement. Es würde eine Aufbruchstimmung entstehen, die allen gut tun würde. Bernhard Ledermann, Bern

Zu «Wie ein Anwalt nach einem Tinder-Abenteuer zum Zahlvater wurde»

Schon als ich im Jahr 2017 das neue Gesetz las, war mir klar, dass hiermit den Frauen, welche die Männer ausbeuten wollen, Tür und Tor geöffnet wird. Seine Frau hat einen neuen Mann und hat Anspruch auf das Haus, das ihr Ex-Mann bezahlt hat. Lebt sie nun mit ihrem neuen Mann dort? Die beiden werden sich ganz schön ins Fäustchen lachen. Eine rechtschaffene, ehrenwerte Frau leistet freiwillig ihren Beitrag, indem sie 50 Prozent oder mehr arbeiten geht. Was die Studentin machte, ist unterste Schublade. Solche Frauen sind völlig verantwortungslos und sollten bestraft werden. Leider ist der Fall von Alex K. kein Einzelfall, ich kenne noch mehr solche Fälle. Der Anwalt Alex K. will eine Mediation einführen. Dies wird in den wenigsten Fällen helfen, denn Menschen, die ein Herz aus Beton haben, lässt dies alles kalt. Ruth Schüpbach, Zollikofen