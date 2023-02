Wiederholungswahl in Berlin – Die CDU siegt – vielleicht umsonst Die Christdemokraten profitieren von der Enttäuschung über die Regierung von SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey. Aber ob es der CDU gelingt, selbst eine Koalition zu bilden? Dominique Eigenmann aus Berlin

Klarer Wahlsieger: Kai Wegner, Chef der Berliner Christdemokraten. Foto: Odd Andersen (AFP)

Stärkste Partei waren die deutschen Christdemokraten bei der Wahl des Berliner Stadtparlaments zuletzt 1999, vor einem knappen Vierteljahrhundert also. Seit 2001 wird die Hauptstadt von den Sozialdemokraten regiert, zumeist in einem Linksbündnis mit den Grünen und der in Berlin starken Linkspartei. Insofern hat der Wahlsieg von Kai Wegners CDU am Sonntag durchaus historischen Charakter.