Ende einer Karriere – Die Causa Blausee hat sein Leben verändert Er hat die Berner Regierung kontrolliert. Dann wurde er abgewählt. Seither sucht Peter Siegenthaler Antworten auf die Frage nach dem Warum. Bernhard Ott

Noch arbeitet Peter Siegenthaler (60) als Vorsteher der städtischen Direktion für Sicherheit und Soziales in Thun. Nächstes Jahr fängt ein neues Leben für ihn an. Foto: Adrian Moser

Die Abwahl sei für ihn ein «Chlapf» gewesen und fühle sich bis heute noch so an, sagt Ex-Grossrat Peter Siegenthaler (SP). Man merkt dem schlaksigen Mann im grauen Anzug eine gewisse Ratlosigkeit an, wenn er nach Erklärungen für das Ereignis sucht, das sein Leben verändert hat.

Aber je länger das Ereignis zurückliegt, desto mehr wird dem Vollblutpolitiker bewusst, dass der «Chlapf» vor allem mit seiner Rolle im Grossen Rat zu tun hatte. Und damit auch mit ihm persönlich. Denn mit seiner Arbeit als langjähriger Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat sich Siegenthaler stark identifiziert und exponiert. Er war so etwas wie der oberste Kontrolleur der Berner Regierung und der Verwaltung. Kontrolleure machen sich unbeliebt, wenn sie ihre Rolle ernst nehmen. Der Emmentaler Bauernsohn hat sie ernst genommen. «Ich bin so gestrickt.»