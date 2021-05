Angeber im Tierreich – Die Buschtrommel der Silberrücken Je lauter und tiefer, desto besser: Wie Gorillas und andere Tiere mit ihrer Kommunikation aussichtslose Rivalenkämpfe vermeiden. Barbara Reye

Isabukuru: «Schaut und hört, wie gross und stark ich bin!» Foto: Dian Fossey Gorilla Fund

Was für ein Kerl! Fast 200 Kilogramm schwer, etwa 180 Zentimeter gross, muskulös und ein echter Silberrücken! Wenn Gushimira aus dem Vulkan-Nationalpark in Ruanda sich aufrecht hinstellt, die Arme anwinkelt und sich mit den hohlen Händen voller Inbrunst in schneller Folge auf die Brust trommelt, geht es um Werbung in eigener Sache.

«Es ist reines Imponiergehabe», sagt Edward Wright vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Gushimira teilt seinen männlichen Rivalen auf diese Weise mit, dass er gross und stark ist und dass sie sich besser nicht mit ihm anlegen sollten. Gegenüber dem anderen Geschlecht lautet die Botschaft des Berggorillas, dass er eine besonders gute Partie ist. Schliesslich geht die Partnerwahl oft von den Weibchen aus.