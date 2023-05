Wegzug aus Bern – Wie die Agglomeration zum Beamtenhotspot wird Immer mehr Bundesämter ziehen nach Zollikofen, Ittigen oder Köniz. Das schafft Platz in der Stadt – der Agglomeration nützt es allerdings nur bedingt. Regina Schneeberger

Vier riesige Bürokomplexe schossen in den letzten Jahren auf dem Areal Meielen in Zollikofen aus dem Boden. Foto: Raphael Moser

Patrick Tanner sitzt in seinem nigelnagelneuen Büro, blickt auf den grossen Bildschirm über ihm. Die Punkte neben den Anfragen leuchten grün – der Betrieb läuft, wie er sollte. «Am Morgen war es hektischer», sagt er. Da wimmelte es vor roten Punkten. Denn: Es gab ein Problem mit dem Internet.

Tanner arbeitet im Service Desk, ist zuständig, wenn es bei den Bundesbehörden irgendwo technische Schwierigkeiten gibt. Viele Jahre lang operierte er im Herzen von Bern, im «Titanic» genannten Bürogebäude im Monbijouquartier. Dort hatten die Angestellten des Bundesamts für Informatik und Telekommunikation (BIT) fixe Arbeitsplätze in kleineren Büros. Dann zogen sie von der Hauptstadt in die Agglomeration – nach Zollikofen auf den Campus Meielen.

Hier arbeiten nun rund 1700 Bundesangestellte verteilt auf zwei riesige Bürokomplexe. Mit allem, was so zur modernen Arbeitswelt gehört: offene Büroflächen, geteilte Arbeitsplätze und sogenannte Community Zones für den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Patrick Tanner war vor gut einem Jahr einer der Letzten, die umzogen. Klar sei es eine Umstellung gewesen, sagt er. Der Arbeitsplatz sei seither unpersönlicher, Familienfotos gehören nicht mehr aufs Pult. «Dafür sehe ich meine Kinder dank Homeoffice öfters live.»

Das Areal Meielen in Zollikofen ist innert eines Jahrzehnts von der Brache zum Beamtenhotspot geworden. Gleich neben dem RBS-Bahnhof Oberzollikofen schoss ein Bürokomplex nach dem anderen aus dem Boden – über 360 Millionen Franken investierte der Bund in den Bau. Mittlerweile sind es vier Gebäude. In zweien haust das BIT.

Ende Jahr wird die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) vom Europaplatz hierherziehen mit mehr als 1000 Personen. Wer im vierten Bau untergebracht wird, sagt der Bund noch nicht. Klar ist aber: Es werden schon bald 3200 Angestellte sein. Der Bund wird so zum mit Abstand grössten Arbeitgeber in der Gemeinde.

Nicht nur Zollikofen wurde in den letzten Jahren faktisch zum Behördendorf, sondern auch andere Agglomerationsgemeinden. In Ittigen beschäftigt der Bund gut 2000 Angestellte, in Köniz sind es 1700.

Historisch gesehen ist die Verwaltung rund ums Bundeshaus gewachsen und hat sich dann in die Quartiere ausgedehnt. Nun will das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) die Ämter gezielt von der Stadt in die Vororte verlagern. 2010 arbeiteten lediglich 19 Prozent der Bundesangestellten in der Agglo – bis 2024 sollen es 23 Prozent sein.

Der Grund: Die Verwaltung strebt eine Zentralisierung ihrer verteilten Ämter an, will so Synergien nutzen. «Das Stadtzentrum aber bietet für Neuunterbringungen kaum Spielraum und keine Wachstumsmöglichkeiten mehr», sagt Jonas Spirig, Mediensprecher des BBL. Die vielfach historischen Gebäude können nicht einfach um- oder angebaut werden. In den Vororten hingegen gebe es noch mehr Möglichkeiten. Auch die Kosten sollen so reduziert werden. Etwa bei der Deza, die am Europaplatz in Bern jährlich 9,6 Millionen Franken Miete zahlte, wie CH Media berichtete.

Doch was bedeutet diese Verlagerung für die Agglomeration?

Verliert Bern seinen Status als Dreh- und Angelpunkt der Bundesbehörden?

Und was sagen die Angestellten zum Umzug?

Patrick Tanner ist bei den Bundesbehörden zuständig für technische Probleme. Foto: Raphael Moser

Patrick Tanner und seine Kollegin Sonja Uhlmann diskutieren über die Vor- und Nachteile. Etwa über das Take-away-Angebot, das in Bern internationaler sei. «Hier ist es ziemlich italienischlastig», sagt Uhlmann. Die grössere Distanz zum Bundeshaus und weiteren Behörden sei für sie hingegen kein Problem. Am Service Desk sei man ohnehin mehr online oder telefonisch in Kontakt, sagt Patrick Tanner. Manche hätten einen etwas längeren Arbeitsweg. Es gehe jedoch nur um ein paar Minuten. Denn: Das Areal Meielen sei sehr gut erschlossen – es liegt direkt neben dem RBS-Bahnhof Oberzollikofen. Für ihn, der mit dem Auto aus dem Oberland anreise, sei es gar praktischer, als wenn er in die Innenstadt fahren müsse.

Mehr Verkehr

Für Zollikofen mit seinen gut 11’000 Einwohnerinnen und Einwohnern bedeutet das einiges an Mehrverkehr. Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP) sagt: «Natürlich wird unsere Infrastruktur bei so vielen Leuten zusätzlich belastet.» Die Gemeinde habe seinerzeit mit dem Bund aber eine gute Lösung gefunden. Für das Areal seien lediglich 300 Parkplätze bewilligt worden. «Bei so vielen Arbeitsplätzen ist das nicht viel», findet Bichsel.

So werde gezielt gefördert, dass die Mitarbeitenden mit dem öffentlichen Verkehr kämen. «Nun sind am Morgen auch die Züge in Richtung Zollikofen gefüllt.» Zuvor seien die Leute vorwiegend weg in Richtung Bern gependelt. Auch profitiere die Ortschaft von der regeren Nutzung des ÖV. So wurde bei der RBS-Station Oberzollikofen eine Unterführung direkt zum Areal Meielen gebaut. Und derzeit entsteht eine Passerelle zum Bahnhof Zollikofen. Diese Passagen dienten den Ortsansässigen ebenfalls.

Zollikofens Gemeindepräsident Daniel Bichsel schätzt die Konstanz der Bundesbehörden. Foto: Franziska Rothenbühler

«Der Bund unterstützt die Ausbauten mit namhaften Beträgen», sagt Bichsel. Ansonsten schenkt die Ansiedlung der Bundesbehörden finanziell aber nicht ein. Denn diese bezahlten keine Steuern. «Es gibt sicherlich Leute, die gerne eine prominente private Firma hier hätten.» Bichsel selbst sieht das nur bedingt so. Da der Boden schon seit längerer Zeit dem Bund gehöre, habe sich die Frage auch gar nicht gestellt.

Und: Sie hätten dafür kein konjunkturelles Risiko, müssten bei einer schlechten wirtschaftlichen Lage nicht plötzlich um existenzielle Steuereinnahmen bangen. «Ausserdem bietet der Bund eine grosse Anzahl spezialisierter Arbeitsplätze an.» Ziehen denn diese Fachkräfte mit gutem Einkommen nach Zollikofen? Die Gemeinde führe dazu keine Statistik. Platz wird jedenfalls geschaffen. Derzeit entstehen gleich mehrere Überbauungen. In den nächsten Jahren werden gut 400 Wohnungen auf den Markt kommen.

Bei Besim Mavric brummt das Mittagsgeschäft dank der Bundesangestellten. Foto: Raphael Moser

Auch jene, die nicht hier wohnen, sind regelmässig in Zollikofen unterwegs. Davon profitiert Besim Mavric. Sein Kebabladen Hady Café liegt ein paar Gehminuten vom Areal Meielen entfernt. An der viel befahrenen Bernstrasse, umgeben von Fitnesscentern, Kaffees und Möbelläden. Mittlerweile lebe er zu einem guten Teil von den Bundesangestellten, sagt Mavric. Es laufe so gut, dass er sein Restaurant nun ausbauen könne. «40 Prozent unserer Mittagskunden sind vom Bund.» Dafür braucht er keine Marktstudie zu machen. Er spreche mit den Leuten über mehr als nur die Menüwahl, erfahre so, was sie arbeiten würden. Man glaubt es dem gesprächigen Gastronomen sofort.

Doch nicht alle profitieren. Sonja Zurbrüggs Salon liegt unweit vom Kebabladen. Rauchige Stimme, perfekt drapiertes blondes Haar. Die Inhaberin von Coiffure Z sagt: Die vom Bund seien «Bähnli-orientiert»: «Die kommen und gehen, das ist für uns nicht das grosse Geschäft.» Sie lebe von ihrer Stammkundschaft, die in der Umgebung wohne.

Kaum Zuzüger

Zusammengefasst kann man sagen: Die Agglomerationsgemeinden profitieren nur indirekt. Direkt etwas bringen würde es, wenn die Bundesangestellten ihren Wohnsitz verlegen würden. Das scheint weder in Zollikofen noch in anderen Ortschaften bislang im grossen Stil zu geschehen. Bereits 2006 zog das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) nach Ittigen.

Der grosse Run der Bundesangestellten auf den Wohnraum blieb aber aus. So hält der Ittiger Gemeindepräsident Marco Rupp fest: «Die Menschen sind heute so mobil, dass wegen des Arbeitsplatzes kaum gezügelt wird.» Klar könne man aus egoistischer Perspektive sagen, die Bundesbehörden würden Ittigen nichts bringen. Doch könne die Gemeinde so einen Beitrag an die regionale Entwicklung leisten.

Wirtschaftsgeografin Heike Mayer sagt, die Ansiedlung der Behörden lohne sich auch finanziell – obwohl sie keine Steuern zahlten. Foto: Nicole Philipp

Laut Heike Mayer ist die Ansiedlung der Bundesbehörden gar eine Chance. Die Leiterin der Forschungsgruppe Wirtschaftsgeographie an der Universität Bern sagt: «Die Agglomeration ist nicht mehr nur Wohn-, sondern auch Arbeitsort, sie wird lebendiger und dynamischer.» Obwohl die Verwaltung keine Steuern zahle, könnten die Gemeinden finanziell profitieren. Sie nennt das Multiplikatoreffekt. Es siedelten sich Gewerbe und Dienstleister an, die Bahnhöfe würden ausgebaut, und der Bund ziehe Firmen an, die von ihm Aufträge erhielten. Beispielsweise Beratungsfirmen.

Dass Bern dadurch an zentraler Funktion verliert, glaubt Heike Mayer allerdings nicht. Es seien nicht ein paar Verwaltungseinheiten, die Bern als Zentrum definierten. Die Innenstadt mit den Läden und Restaurants etwa ziehe die Leute von ausserhalb viel stärker in die Hauptstadt. Auch werde Bern ein wichtiger Arbeitsort bleiben. Zwar führe der Trend zu Homeoffice zu einer Dezentralisierung der Arbeitsorte. «Für den Austausch im Team trifft man sich aber nach wie vor in gut erschlossenen Büros in den Zentren.»

Und: Jene Ämter, die stärker auf den Austausch mit dem Bundeshaus angewiesen seien, blieben in Bern, ist Mayer überzeugt. Das glaubt auch der Berner Gemeinderat Michael Aebersold (SP). Die Bundesstadt definiere sich am Bundeshaus und am Rathaus. Ausserdem habe Bern schweizweit nach wie vor die höchste Anzahl Arbeitsplätze im Verhältnis zu den Einwohnerinnen und Einwohnern.

Platz für Wohnungen und Schulen

Die teilweise Verlagerung der Verwaltung kommt der Stadt entgegen. «Wir brauchen dringend mehr Wohnraum und sind froh, wenn wir Gebäude umnutzen können.» Auch als Schulraum könnten frei werdende Bürokomplexe allenfalls dienen. Dafür müsse der Bund aber mit der Stadt frühzeitig das Gespräch suchen, damit man eine gute Lösung finde.

In der Vergangenheit sei die Kommunikation zwischen Bund, Kanton und Stadt nicht immer ideal verlaufen. «Das schlimmste Beispiel war die Alkoholverwaltung in der Länggasse», sagt Aebersold. Nachdem diese nach Delsberg gezogen war, verkaufte der Bund das Gebäude an den Meistbietendenden. Schätzungsweise mehr als 35 Millionen Franken zahlte ein privater Anbieter von Businessapartments. Die Berner Behörden wollten den Bau für städtische Wohnungen umnutzen. Sie hätten aber lediglich 18 Millionen Franken investieren können. «Die Stadt sollte in solchen Fällen das Vorkaufsrecht zu einem limitierten Preis haben», findet Aebersold.

Beim Schweizerischen Nationalfonds hingegen hätten die Verhandlungen gefruchtet. Denn die Stadt konnte diesmal nicht nur Geld bieten. Im Wankdorf wird der Bund auf städtischem Boden Bürogebäude bauen. Dafür kann die Stadt die fünf Gebäude in der Länggasse erwerben.

Wegen seiner Form «Titanic» genannt: Das Bürogebäude an der Monbijoustrasse beherbergt jetzt die Nationalbibliothek. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Titanic-Gebäude im Monbijou hingegen kommt – zumindest vorerst – nicht auf den Markt. Denn in diesem wird in den nächsten Jahren vorübergehend die Schweizerische Nationalbibliothek untergebracht. Der Deza-Bau am Europaplatz wiederum gehört nicht dem Bund, sondern einer Zuger Immobiliengesellschaft. Kürzlich wurde bekannt, dass die BLS ihren Hauptsitz dorthin verlegen wird.

Geht der Trend mit dem Wegzug der Verwaltung in die Agglomeration weiter, könnte noch mehr Raum frei werden. Aktuell kommuniziert das Bundesamt für Bauten und Logistik aber nichts dergleichen. Es sind lediglich ein paar Umbau- und Sanierungsarbeiten vorgesehen.

Noch mehr Bundesbüros wünschen sich die Behörden in der Agglo auch nicht. Für Ittigen sei es sinnvoll, dass die Ämter des Uvek hier konzentriert seien, sagt Marco Rupp. «Mehr Möglichkeiten haben wir aber nicht.»

