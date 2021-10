Die Regierung mischt sich unters Volk – «Die Bundesräte sind alles arme Kerle» Seit Wochen gehen die Kritiker der Landesregierung auf die Strasse. Doch in Luzern, bei der Auswärtssitzung des Bundesrats, tönt es ganz anders. Was sagt das über die Stimmung im Land? Markus Häfliger , Alan Cassidy

«E inmal sympathisch lächeln »: Um Gesundheitsminister Alain Berset bilden sich beim Volksapéro im Verkehrshaus die grössten Menschentrauben. Foto: Fabian Biaso

Danke sagen. Endlich einmal Danke sagen.

Auf dem Weg ins Verkehrshaus in Luzern hat Roland Kühl mit seiner Familie darüber gesprochen, was ihm heute wichtig ist. Eine Begegnung mit einem Bundesrat. Ein Selfie für die Kinder. Vor allem aber: ein paar Dankesworte an Alain Berset.

Der Gesundheitsminister, sagt Kühl, leiste in der Pandemie viel. «Berset macht einen super Job. Und er macht ihn trotz der Anfeindungen, denen er ständig ausgesetzt ist. Er tut mir leid.»

Der Mann aus Kriens LU ist einer von rund 200 Menschen, die an diesem Mittwoch ins Verkehrshaus gekommen sind. Es sind Pensionäre da, Jugendliche, ganze Familien, Deutschschweizer, Welsche und Tessiner. Sie sind gekommen, um die Mitglieder des Bundesrats zu sehen – viele von ihnen zum ersten Mal. Niemand brauchte sich anzumelden, einzige Teilnahmebedingung: ein Covid-Zertifikat.