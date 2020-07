Durchlässiges Schulmodell – Die Bürgerlichen setzen sich durch – vorerst Der Streit in der Langenthaler Politik spitzt sich zu: Die bürgerliche Mehrheit im Stadtrat spricht sich für das Modell 3a aus. Noch ist aber nichts definitiv entschieden. Tobias Granwehr

Die Vertreter der Mitte-rechts-Parteien (im Bild vorwiegend auf der linken Seite) haben sich in Sachen Schulmodell gegen die Sozialdemokraten und Grünen durchgesetzt. Foto: Marcel Bieri

Mit harten Bandagen wird in Langenthal derzeit um ein durchlässiges Schulmodell gekämpft. Im Stadtrat wurde am Montagabend zum zweiten Mal in diesem Jahr heftig debattiert – und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.