Schulraum Herzogenbuchsee – Die Bürgerlichen setzen nach SVP und FDP möchten, dass anstelle der Gemeindeversammlung ein Urnengang stattfindet. Und auch zum Schulraumkredit stellen sie Forderungen. Sebastian Weber

Mit dem Schulraumprojekt soll auch das Burgschulhaus instand gesetzt werden. Foto: Walter Pfäffli

Finden sie statt oder nicht – die Gemeindeversammlungen? Diese Frage stellt sich den Oberaargauer Gemeinden auch heuer wieder. Schon voriges Jahr hatten mehrere Kommunen wegen der Corona-Pandemie auf ihre Versammlung verzichtet und diese durch eine Urnenabstimmung ersetzt.

In Herzogenbuchsee war für die letzte Gemeindeversammlung die Forderung nach einem Urnengang schon Ende Oktober aufgekommen, und zwar vonseiten SVP und FDP. Nun haben sich die beiden bürgerlichen Parteien erneut zu Wort gemeldet. In einer gemeinsamen Medienmitteilung informieren sie über ihren Antrag an den Buchser Gemeinderat, anstelle der auf den 16. Juni angesetzten Gemeindeversammlung eine Urnenabstimmung durchzuführen.