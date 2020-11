Gemeindeversammlung Herzogenbuchsee – Die bürgerlichen Parteien verlangten die Urnenabstimmung Wegen der Corona-Pandemie können Gemeindeversammlungen im Kanton Bern problemlos umgangen werden. In Buchsi wird nun von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Beatrice Beyeler

GV oder Urnenabstimmung – diese Frage hat sich in Herzogenbuchsee inzwischen geklärt. Foto: Marcel Bieri

Zahlreiche Gemeindeversammlungen, auch im Oberaargau, wurden im Frühjahr wegen des Coronavirus in den Herbst verschoben. Nun ist Herbst – und das Virus immer noch da. Deshalb sind im Kanton Bern jetzt Urnenabstimmungen anstelle von Gemeindeversammlungen möglich. Das haben die Regierungsstatthalterinnen und -statthalter kürzlich verfügt.

Auf diese Allgemeinverfügung stützten sich die SVP und die FDP von Herzogenbuchsee. In einem gemeinsamen Schreiben an den Gemeinderat forderten die beiden Ortsparteien Ende Oktober, dass anstelle der GV vom 9. Dezember eine Urnenabstimmung durchgeführt werden soll. Sie appellierten an das Verantwortungsgefühl und die Vorbildfunktion des Gemeinderats.