Die Bürgerlichen treffen sich nach den Wahlen in der Burgdorfer Oberstadt. Foto: Raphael Moser

Das Ziel von SVP und FDP war klar: Nach vier Jahren Abwesenheit im Gemeinderat wollten sie zurück in die Regierung. Und im Stadtrat peilten die Bürgerlichen den Status quo oder einen Sitzgewinn an. Beides ist misslungen. Und dies, obwohl sich BDP, SVP, FDP und EDU heuer zusammengerauft und den Wahlkampf gemeinsam geführt haben.

Das Problem ist, dass die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler nicht – wie von den Parteichefs befohlen – allen ihren Kandidierenden vorbehaltlos die Stimme gegeben haben. Denn: Allein der Bisherigenbonus erklärt nicht, weshalb Charlotte Gübeli (BDP) mehr als 1000 Stimmen mehr erzielt hat als SVP-Kandidatin Barbara Lüthi.