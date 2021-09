Interview mit Regisseur – Die Bühne ist sein Spielbrett Mathias Spaan hat für seinen Einstand in Bern ein Stück von Peter Handke ausgewählt, das alle überfordert: das Publikum, die Schauspielerinnen – und ihn selbst. Flavia Von Gunten

Regisseur Mathias Spaan entwickelt auch Gesellschaftsspiele. Foto: Raphael Moser

«Wie wird man ein Mensch?» – Wie wollen Sie die Frage aus dem Programmtext von «Kaspar» in 75 Minuten beantworten? Gar nicht. Ich kann nicht sagen, wie man ein Mensch wird. In unserer Arbeit geht es vor allem darum, wie man in eine Gesellschaft eingegliedert wird. Diese Prozesse habe ich versucht in Bilder zu übersetzen. Jede und jeder im Publikum kann diese mit dem eigenen Erleben abgleichen und selbst Antworten auf diese grossen Fragen finden.

Was für Bilder schaffen Sie? Ich arbeite mit Wiederholungen. Viele Textpassagen kommen immer wieder vor, stets aber mit kleinen Änderungen. Darin spiegelt sich die Entwicklung des Protagonisten Kaspar. Unwissend erlebt er eine Situation zum ersten Mal, beim zweiten Mal ist er schon ein bisschen schlauer, und beim dritten Mal ist er Teil davon. Seine Bewertungen der Situation verändern sich.

Warum sollte sich das Publikum in Bern für das Stück interessieren? Ich glaube, dass wir uns alle die Frage stellen, wer wir sind. Vielleicht hilft das Stück, um Gespräche darüber anzustossen.

Person Infos einblenden Mathias Spaan wurde 1989 in Oberhausen geboren. Nach seinem Studium der darstellenden Kunst in Graz war er als Schauspieler tätig, bis er 2016 an der Theaterakademie Hamburg ein Studium der Regie begann. Dieses beendete er 2020, im gleichen Jahr wurde er mit dem renommierten Nestroy-Preis in der Kategorie «Bester Nachwuchs männlich» ausgezeichnet. «Kaspar» ist Spaans erste Regiearbeit in Bern. Die Premiere von «Kaspar» findet am Samstag, 25.9., statt. Weitere Vorstellungen ab 1.10. Vidmar 1, Liebefeld. www.buehnenbern.ch.

Kaspar tritt in die Welt und wird durch die Sprache zu einem Menschen. Was fasziniert Sie an diesem Stoff? Zu Beginn des Stücks kann Kaspar nichts, ist frei von allem. Dann eignet er sich Sprache und Konventionen an. Jetzt weiss er zwar, wie er sich in der Gesellschaft verhalten muss, ist aber Gefangener eines Systems, weil er sich nur in den erlernten Verhaltensmustern bewegen kann.

Das Stück, so der Autor und Nobelpreisträger Peter Handke, hätte genauso gut «Sprechfolterung» heissen können. Was meint er damit? Die Textmasse ist riesig und sehr abstrakt. Für alle Beteiligten ist das Stück eine Überforderung. Es geht darum, dass Sprache wortwörtlich in einen Menschen gepresst wird.

Worin liegt die Überforderung für Sie als Regisseur? Ich will der Textmasse Sinnlichkeit geben. Die Mittel dazu sind Licht und Ton, die wir sehr genau und überlegt einsetzen. Die Bühne besteht aus acht Flächen, jede hat ein eigenes Licht und klangliches Umfeld – ein eigenes Leben.

Als Peter Handke 2019 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, sorgte das für Kontroversen: Dem Schriftsteller wurde vorgeworfen, er hätte die von Serben begangenen Kriegsverbrechen bagatellisiert oder geleugnet. Welche Rolle spielt diese Debatte für Ihre Arbeit? Es geht um die Grundsatzfrage, ob man Autor und Werk trennen kann. «Kaspar» ist ein frühes Stück von Handke. Nichts von dem, was ihm vorgeworfen wird, sehe ich im Text. Der Text ist zu stark, um ihn zu vergessen. Er behandelt Themen, die auch heute interessieren.

Peter Handke hat das Stück 1968 geschrieben. Welchen Bezug zur Gegenwart machen Sie aus? Es gibt zum einen ein neues Bewusstsein dafür, wie Menschen durch Sprache ausgeschlossen werden. Zum Beispiel Frauen, Queers oder Menschen mit Migrationsgeschichte. Darüber haben wir uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Das Thema wird im Text zwar nicht konkret benannt, schwingt für mich aber dennoch mit. Vor allem aber hat mich der Nullpunkt des Stückes interessiert. Schauspielerinnen und Schauspieler betreten nach einer langen Pause, der Pandemie, wieder die Bühne. Ausserdem habe ich das Gefühl, dass wir alle nach dem Rückzug während der Lockdowns wieder herausfinden müssen, wie wir uns in der Gesellschaft bewegen können. Jedenfalls auf mich trifft das zu, denn ich fühlte mich sehr auf mich zurückgeworfen.

Erzählen Sie. Im Stück gibt es die sogenannten Einsager. Das sind die Stimmen, die Kaspar mit Sprache bewerfen und ihn so formen. Ich erlebe alle Menschen, denen ich begegne, als Einsager. Während der Lockdowns schwiegen diese plötzlich. Durch diese Stille fiel viel Druck ab, ich war ganz bei mir.

Das klingt positiv. Hatten Sie keine Ängste, da viele Theaterveranstaltungen abgesagt wurden? In der Künstlerblase geht es oft darum, wer was gemacht hat und ob das gut war oder nicht. Ständig fragt jemand nach dem aktuellen und dem nächsten Projekt. Ich als junger Regisseur möchte mich ausprobieren, meine Arbeit entwickeln und zeigen. Das bringt natürlich auch Druck mit sich. Die Pandemie zwang mich zu einer Pause, die ich mir selbst nicht gestattet hätte. Der Druck war da auf einmal weg.

Und ist jetzt wieder da? Zu unserem Beruf gehören immer gewisse Ängste, weil er mit vielen Erwartungen aufgeladen ist. Die Schauspielerinnen und Schauspieler wollen glänzen, die Theaterhäuser einen tollen Abend veranstalten. Beide muss ich für meine Idee begeistern und ihr Vertrauen gewinnen. Das ist eine sehr fragile Sache.

Neben Ihrer Regiearbeit entwickeln Sie Gesellschaftsspiele. Das ist sehr ungewöhnlich. In meiner Familie haben wir oft gespielt. Ich fragte mich schon immer, wie ich bestehende Spiele ändern oder besser machen könnte.

Sehen Sie Parallelen zur Regiearbeit? Ja! Ich nehme ein Stück auseinander und setze es neu zusammen. Wie in einer Inszenierung erschaffe ich Welten und lege Regeln fest. Die Inszenierung von «Kaspar» hat was von einem Spiel: Die acht Felder auf der Bühne ähneln einem Spielbrett, und in jedem gelten – wie bereits erwähnt – eigene Regeln.

Welche Unterschiede gibt es? Das Spielentwickeln ist eine stille Arbeit. Da sitze ich unter meiner Schreibtischlampe, schneide Karten aus und male etwas drauf. Niemand kommt und kommentiert.

Vier Ihrer Spiele wurden von Verlagen publiziert. Wenn ich die Spiele mit meiner Testrunde ausprobiert habe, schicke ich die Anleitung an Verlage. Wenn sie ihnen gefällt, reiche ich ein Paket mit dem gebastelten Prototyp nach. Die Verlage setzen Testfamilien ein und entscheiden dann, ob sie das Spiel publizieren. Mit einigen Verlagen arbeite ich mittlerweile so eng zusammen, dass sie mir Aufträge geben.

Spieleentwickler ist Ihr zweiter Beruf? Etwa ein Drittel meiner Arbeitszeit nimmt das Spieleentwickeln ein. Die Regiearbeit hat aber ihren fixen Platz. Ideal wäre es, dass ich mir Zeit fürs Spieleentwickeln nehmen könnte, wenn ich merke, dass mir die Luft für neue Ideen im Theater fehlt.

Solche möchte das Berner Publikum sehen. Bühnen Bern hat Sie ab dieser Saison für zwei weitere an sich gebunden. Als junger Regisseur frage ich mich nach jedem Engagement: Rufen mich die Auftraggeber nochmals an? Wenn dich ein Haus für mehrere Jahre beschäftigt, ist das ein schöner Vertrauensbeweis. Das ist die Grundlage, damit ich mutig sein und Neues ausprobieren kann. Ich will keinen Text so umsetzen, wie er im Buch steht. Dafür muss niemand ins Theater kommen, die Lektüre würde reichen.

Flavia von Gunten ist Redaktorin im Ressort Kultur und schreibt über Theater und Gesellschaftsthemen. @f_vog

