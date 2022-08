Die Bücher von Karl May lehnte er ab – Abenteuer wollte er selbst erleben

Zur Büroarbeit taugte er nicht, deshalb brach der Rheinfelder Pfarrerssohn Walter Burkart 1902 auf – und landete in Südamerika. Was er dort als Grosswildjäger, Erdölsucher und Geburtshelfer erlebte, hielt er in einem Buch fest, das neu aufliegt.