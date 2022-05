Oberaargauer Sicherheitsexperte – Die Brutalität der Russen «ist tiefstes Mittelalter» Er verliess den Oberaargau, um Verteidigungsattaché zu werden. Als solcher bekam er hautnah mit, wie Europa die Russen sieht. Martin Lerch blickt zurück. Stephan Künzi

Sogar er hat nicht mit einem derart breitflächigen Angriff auf die Ukraine gerechnet: Martin Lerch, ehemaliger Verteidigungsattaché aus Langenthal. Foto: Marcel Bieri

Als Martin Lerch am Morgen des 24. Februar zu Hause in Langenthal das Radio einschaltete und vom Einmarsch der Russen in die Ukraine hörte, war er – anders als so viele – nicht überrascht. Dass Wladimir Putin die Nachbarn irgendwann angreifen würde, habe sich schon länger abgezeichnet, erinnert er sich. Akut geworden sei die Gefahr nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking.