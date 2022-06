27. Trucker- und Country-Festival Interlaken – Die Brummi-Kolonne ist wieder da – zentimetergenau parkiert Das Truckerfestival läuft! Am frühen Freitagabend trafen traditionsgemäss die Lastwagen im Festivalgelände ein. Bruno Petroni

In Reih und Glied sind die LKW auf dem Flugplatz Interlaken parkiert. Foto: Bruno Petroni

Sie sind da – schön nebeneinander aufgereiht, mit schon fast militärischer Perfektion: die 1130 Trucks, welche am Wochenende zum 27. Mal die Hauptpiste des ehemaligen Militärflugplatzes in Matten besetzen. Aus allen Ecken des Landes und gar aus dem Ausland sind sie angefahren, um nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen wieder am Trucker- und Country-Festival dabei sein zu können. Dies, nachdem das Festival vor zwei Jahren nur im Internet stattfinden konnte und Anfang September des letzten Jahres in etwas kleinerem Rahmen im Jungfrau-Park abgehalten wurde.