Stadt-Land-Graben – «Die Brücken sind da, wir müssen sie nur benutzen» Teile von Politik und Medien befeuern einen Gegensatz von Stadt und Land. Madiswil begab sich auf die Suche – und wurde nicht so richtig fündig. Stephanie Jungo

Politgeograf Michael Hermann referiert in Madiswil über die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Foto: Marcel Bieri

Mit dem Klischee aufräumen. Das will der Madiswiler Ortsverein an diesem Abend. Aufräumen mit dem Klischee eines Landlebens, das sich diametral vom Leben in der Stadt unterscheidet – und das so zur Bildung eines Stadt-Land-Grabens beiträgt.