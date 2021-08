«Sur le pont» – Die Brücken-Party in Bern ist vorbei Die Kornhausbrücke wird seit Sonntag wieder für den Verkehr frei gemacht. Sechs Wochen lang hat Tereq Timmers hier sein Sommerprojekt durchgeführt. Claudia Salzmann

Tereq Timmers vom Club Du Théâtre ist trotz den Wetterkapriolen mit seinem Projekt «Sur le pont» zufrieden. Foto: Christian Pfander

Entweder Wind, Regen, Kälte oder Hitze – der Sommer-Event «Sur le pont» war den Wetterbedingungen extrem ausgesetzt, dies natürlich, weil er an dieser exponierten Lage auf der Kornhausbrücke stattfand. Tereq Timmers, der die sechswöchige Veranstaltung auf die Beine gestellt hat, erwähnt bei seiner Bilanz nur das Wetter negativ.

Ansonsten scheint er zufrieden zu sein. In den Monaten Juli und August hätten gegen 140’000 Personen die Brücke besucht. «Wir strahlten bis weit über Bern hinaus», sagt er. An manchen Tagen habe es ziemlichen Andrang gegeben, und die maximale Personenlimite von 1600 sei erreicht worden. Als Geschäftspartner an seiner Seite hat er Michael Achermann, beide sind zudem Teilhaber im Club Du Théâtre in der Hotelgasse.