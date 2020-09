Ligaerhalt als Ziel – Die braven Steffisburger In der 2. Liga regional wartet der FC Steffisburg nach drei Spielen noch auf Punkte. Beim 0:4 in Gümligen stimmten beim FCS zwar Moral und Kampfbereitschaft, aber es fehlte mitunter auch etwas an Biss. Adrian Lüpold

Steffisburgs Goalie Stefan Schenkel verfügt über starke Reflexe auf der Torlinie. Foto: Marcel Bieri

Muri-Gümligen gehört gewiss nicht zu Gegnern, gegen welche der FC Steffisburg in der 2. Liga regional à tout prix punkten sollte. Zu gravierend sind die strukturellen Unterschiede der beiden Vereine und damit auch die finanziellen Möglichkeiten, den Kader vor einer neuen Saison punktuell zu verstärken. Der FCMG möchte unbedingt aufsteigen und unterhält eine für diese Liga enorm stark besetzte Equipe mit tollen Einzelspielern aus der ganzen Region Bern, die sich teils auch schon in höheren Ligen agierten. Steffisburg hingegen backt kleinere Brötchen, spielt zum grossen Teil immer noch mit dem Team, das 2018 den Aufstieg in die 2. Liga regional bewerkstelligt hatte und hauptsächlich aus Einheimischen besteht.

Die Unterschiede in der Kaderstruktur traten beim Auftritt von Steffisburg in Gümligen zutage. Bei der 0:4-Niederlage war Torhüter Stefan Schenkel mit einigen starken Paraden der beste Steffisburger, der sein Team vor einer höheren Niederlage bewahrte. «Es war nicht zu erwarten, dass wir gegen die Gümliger etwas holen würden. Wir müssen schauen, dass wir unsere Punkte gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte gewinnen», sagt Steffisburg-Coach Roger Probst.

«Ziel ist klar der Ligaerhalt»

Was indes trotz der Niederlage erkennbar war. Die Moral und die Kampfbereitschaft bei Steffisburg stimmten auch dann noch, als das Spiel längstens verloren war. Das Team steckte nie auf und versuchte so gut dagegen zu halten wie es halt ging, was für den Charakter und den Spirit spricht. Nichtsdestotrotz stehen beim FCS nach drei Aufritten in dieser Saison null Punkte zu Buche. Die Realität heisst Abstiegskampf. «Für uns geht es nur darum, den Ligaerhalt zu schaffen. Das ist ganz klar unser oberstes Ziel», erklärt Trainer Probst.

Was in Gümligen ebenfalls ins Auge stach und im Abstiegskampf eine Hypothek sein kann: Die Steffisburger verhalten sich auf dem Platz etwas gar brav, Aggressivleader, die den Gegner auch mal nerven, waren keine auszumachen. Keiner, der mal mit einer Grätsche ein Zeichen setzte, keiner, der auch verbal etwas Würze in die Partie brachte. «Es ist erstaunlich, dass dies von sogar von aussen auffällt», sagt Trainer Probst. «Es ist zwar schön, dass wir in der Fairplaywertung stets vorne mit dabei sind, aber ab und zu etwas mehr Aggressivität würde unserem Team sicher nicht schaden.»

Es sei aber ganz schwierig, solche Spielertypen mit Erfahrung und Klasse nach Steffisburg zu lotsen, meint Probst. «Wir hatten vor der Saison mit einigen Akteuren verhandelt, die dann aber schnell abwinkten, weil es bei uns wie eigentlich im ganzen Berner Oberland nichts zu verdienen gibt auf diesem Niveau», sagt Probst.