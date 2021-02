Tee vom Alpfelenhof – Die Blüemlisalp aus Attiswil Die Biokräuterbauern Daniela und Lukas Studer stellen Tee her. Ihre Sorten tragen Bergnamen, so auch ihre neuste Kreation. Das hat seinen Grund. Jacqueline Graber

Daniela und Lukas Studer prüfen die Qualität von Zitronenthymian. Dieser ist Teil der neusten Mischung. Foto: Marcel Bieri

Die Verpackung sticht ins Auge. Kräftige Farben zieren den Deckel. Abgebildet auf der Front sind Echinacea, Ringelblumen, Zitronenthymian. Darüber steht in grossen Lettern: Blüemlisalp. Der Tee ist die neuste Kreation von Daniela und Lukas Studer. Er kann ab dieser Woche in Studers Onlineshop wie auch in verschiedenen Hof-, Dorf- und Spezialitätenläden gekauft werden. Ab März steht er als Spezialität in den Regalen von grossen Coop-Läden.

Blüemlisalp ist bereits die neunte Mischung aus dem Hause Studer – benannt, wie die meisten anderen Sorten, nach einem Berg. Die Namensgebung hat ihren Grund: Studers Betrieb, der Alpfelenhof, liegt auf einer Plattform oberhalb von Attiswil. «Bei schönem Wetter hat man Sicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau und auch auf den Säntis. Etwas weiter oben erkennt man sogar die Spitze des Matterhorns», sagt Lukas Studer.