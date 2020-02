Spiezer Parlament spricht Geld – Die «Blüemlere» strandet in der Bucht Ein Holzdampfer fürs Aushängeschild: Der Grosse Gemeinderat genehmigt 285’000 Franken für den neuen Bucht-Spielplatz, der «ein Riesenmagnet» werden soll. Jürg Spielmann

So wie auf dieser Visualisierung soll die Blümlisalp auf dem Spielplatz in der Bucht Spiez aussehen. Foto: PD

«Wir können euch etwas Tolles präsentieren, nachdem wir zum alten Spielplatz in der Bucht auch Kritik hatten einstecken müssen.» Was Finanzvorsteherin Ursula Zybach (SP) im Grossen Gemeinderat (GGR) von Spiez am Montagabend sagte, stiess auf offene Ohren. Die Fraktionen von links bis rechts bliesen unisono ins selbe Horn. «Wir haben Freude am Projekt und auch am Erbauer aus der Region», fand Urs Eggenschwiler (SVP). «Schön, ist es ein Schiff», rühmte Matthias Maibach (FS/GLP) und hoffte, dass der ehrgeizige Zeitplan eingehalten werden kann.