BLS-CEO spricht Machtwort – «Die BLS-Schifffahrt steht nicht zum Verkauf» Soll die BLS-Schifffahrt verkauft werden? Diese Frage treibt die bernische Politik um. Der BLS-CEO gibt Antwort, der Regierungsrat ordnet ein, regionale Player nehmen Stellung. Marco Zysset Jürg Spielmann Marc Imboden

Das Motorschiff Bubenberg und das Dampfschiff Blüemlisalp kreuzen vor Faulensee. Foto: Bruno Petroni

Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP), als Vorsteher der Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) des Kantons politischer Verantwortlicher für die BLS und die Schifffahrt, zeigt sich auch an Tag 2, nachdem die United Rivers Group ihre Kaufabsichten für die BLS-Schifffahrt öffentlich kundgetan hat, erstaunt über das Vorgehen. «Als Robert Straubhaar am 15. Dezember 2021 mir sein Interesse kundtat, habe ich ihn an die BLS weiterverwiesen», sagt er.