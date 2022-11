Showdown im Grossen Rat – Die BLS-Schifffahrt kriegt ein neues Schiff Mit 103 zu 34 Stimmen sagte der Grosse Rat am Mittwoch Nachmittag Ja zum Kredit für ein neues Schiff auf dem Thunersee. Marco Zysset UPDATE FOLGT

BLS-Schiff unterwegs auf dem Thunersee. Foto: PD/BLS

In einer «Monsterdebatte», wie Sarah-Gabi Schönenberger (SP) sie nannte, sagte der Grosse Rat des Kantons Bern am Mittwoch Nachmittag mit 103 zu 34 Stimmen Ja zu einem Investitionsbeitrag für ein neues Schiff auf dem Thunersee.

Rückblende: Kaum hatte die vorberatende Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) vor gut zwei Wochen die Medienmitteilung verschickt, in welcher sie dem Grossen Rat empfahl, 14,4 Millionen für ein neues BLS-Schiff zu sprechen,verschickte die United Rivers Group von Robert Straubhaar ebenfalls eine Mitteilung. In der war zu lesen, dass die Gruppe des Oberländer Reeders die BLS-Schifffahrt kaufen wollte, von der BLS aber einen Korb kriegte.Seither weibelt Straubhaar auf allen Kanälen öffentlich für sein Anliegen, während im Hintergrund mindestens Grossrat Samuel Krähenbühl (SVP) mit allen Kräften gegen den Kredit für das Schiff lobbyiert - und für einen Verkauf der BLS-Schifffahrt an das Unternehmen mit Sitz in Basel. Straubhaar hat derweil zuletzt klargemacht, dass ein Kauf für ihn nur dann weiterhin in Frage kommt, wenn der Kanton das neue Schiff nicht bezahlt.



Marco Zysset ist Redaktor für die Region Thun, Steffisburg, Heimberg und das Kiesental. Ferner befasst er sich journalistisch mit Tourismus, Digitalisierung und Regionalplanung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.