Feiertage und Wintersaison – Die BLS bietet am Lötschberg mehr Autozüge an In der Wintersport-Saison baut die BLS im Lötschberg-Scheiteltunnel weniger intensiv. Zwischen Kandersteg und Goppenstein verkehren deshalb mehr Autoverladezüge.

Der Autoverlad am Lötschberg. Foto: Matthias Spicher

Die BLS erneuert die Fahrbahn im Lötschberg-Scheiteltunnel zwischen Kandersteg und Goppenstein. «Ab Samstag, 17. Dezember, bis am 12. Februar 2023 ruhen die Bauarbeiten im Tunnel», heisst es in einer Medienmitteilung. Die BLS könne deshalb bis Mitte Februar bis zu sechs Autozüge pro Stunde und Richtung anbieten. «In Kandersteg und Goppenstein können die Autoverladezüge bei hohem Verkehrsaufkommen, insbesondere an den Feiertagen und an den Wochenenden, alle 10 Minuten abfahren.»



Ab dem 13. Februar nimmt die BLS dann die Bauarbeiten wochentags wieder auf. Die Autoverladezüge fahren zwischen Montagmorgen und Freitagmittag im Halbstundentakt. An den Wochenenden wird bis und mit Ostern nicht gearbeitet. «Von Freitagmittag bis Sonntagabend ist damit weiterhin ein 10-Minuten-Takt möglich», schreibt die BLS.

Die Fahrbahn des 14,6 Kilometer langen Lötschberg-Scheiteltunnels sei über 40 Jahre alt und müsse erneuert werden. «Die BLS ersetzt unter laufendem Bahnbetrieb die Gleise mitsamt Holzschwellen und Schotter durch eine feste Fahrbahn aus Beton.» Die Bauarbeiten haben 2018 begonnen und würden voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen.

