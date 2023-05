Musiktage in der Region – Die Blasmusik übernimmt Von Mitte Mai bis Mitte Juni treffen sich die Musikgesellschaften im ganzen Kanton zu den Amtsmusiktagen. Begonnen hat diese Tradition nach dem Zweiten Weltkrieg. Cornelia Leuenberger Nicole Philipp Fotos

Die Zelte stehen, es fehlt nur noch die Einrichtung. OK-Präsident Walter Bachmann und seine Leute haben viel Zeit in die Vorbereitungen für das Fest in Röthenbach investiert. Fotos: Nicole Philipp

Landauf, landab werden in diesen Tagen und Wochen Instrumente auf Hochglanz poliert, Uniformhemden aufgebügelt und -jacken ausgelüftet. Die Blasmusikszene macht sich bereit für die Musiktage. In allen acht Unterverbänden des Bernischen Kantonal-Musikverbandes treffen sich an den kommenden Wochenenden jeweils mehrere Hundert Frauen und Männer, die dem gleichen Hobby nachgehen. Vom Oberaargau bis ins Oberland, vom Emmental bis ins Seeland.