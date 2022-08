Mitte vor Nationalratswahlen 2023 – Die Bisherigen wollen wieder antreten – zwei Neue in den Startlöchern Die Berner Mitte-Partei möchte bei den Nationalratswahlen 2023 mindestens die beiden bisherigen Sitze verteidigen. Der interne Konkurrenzkampf ist lanciert.

Die beiden bisherigen Berner Mitte-Nationalräte Lorenz Hess und Heinz Siegenthaler wollen 2023 zur Wiederwahl antreten. Das hat ihre Partei am Mittwoch bekannt gegeben.

Siegenthaler ist seit 2014 – mit Unterbrüchen – im Amt. Er ist Mitglied der Finanzkommission. 2014 rutschte er für die abtretende Ursula Haller nach, verpasste aber 2015 die Wiederwahl. 2017 gab Siegenthaler ein Comeback, indem er für den abtretenden Urs Gasche nachrutschte. 2019 verpasste er erneut die Wiederwahl und konnte erneut nachrutschen. Diesmal für die Berner Regierungsrätin Beatrice Simon, die auf ein Nationalratsmandat verzichtete.

Hess ist seit 2011 Nationalrat und Mitglied der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit sowie der Gerichtskommission. Der diplomierte PR-Berater ist unter anderem Verwaltungsratspräsident der Krankenkasse Visana.

Die Mitte möchte bei den Nationalratswahlen 2023 mindestens die beiden bisherigen Sitze verteidigen. Für die Ständeratswahlen finden Gespräche unter den bürgerlichen Parteien statt, wie die Mitte in ihrer Mitteilung schreibt.

Ambitionen auf ein Nationalratsmandat haben in der Berner Mitte-Partei auch andere angemeldet: So interessiert sich der Berner Gemeinderat Reto Nause bereits für eine Kandidatur. Ebenfalls antreten will die ehemalige TeleBärn-Moderatorin Michelle Renaud aus Trub.

