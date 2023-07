Biofarm zieht nach Huttwil – Die Bio-Pionierin braucht mehr Platz Obwohl der Bio-Boom nach Corona wieder abgeflacht ist, wagt die bäuerliche Genossenschaft eine Grossinvestition. Sie baut für 10 Millionen ein neues Geschäftshaus. Susanne Graf

Hans-Ulrich Held ist nicht nur Präsident der Biofarm-Genossenschaft, sondern auch einer der Landwirte, die für die Marke produzieren. Foto: Nicole Philipp

Damit beginnt das dritte Kapitel in der 51-jährigen Geschichte der Biofarm. Die Genossenschaft, die sich dem biologischen Landbau verschrieben hat, will ihren Geschäftssitz von Kleindietwil nach Huttwil verlegen. Wobei: ganz freiwillig zieht sie nicht weg aus der Region, in der für sie alles angefangen hat.

«Wir tun es mit Wehmut, wir waren gern hier», sagt Hans-Ulrich Held. Der Präsident der Bio-Genossenschaft spricht vom ehemaligen Sekundarschulhaus, das sich unmittelbar gegenüber dem Bahnhof Kleindietwil befindet. Hier geschäftet die Biofarm seit 1978.

Sie beschäftigt 45 Mitarbeitende, die sich 22 Vollzeitstellen teilen. Diese lagern, verpacken und vermarkten Produkte, die sie bei rund 800 Produzentinnen und Produzenten aus der ganzen Schweiz beziehen. Alles in Bio-Qualität mit dem Gütesiegel der Knospe. Aber einzelne Produkte, wie etwa Vollrohrzucker oder gewisse Trockenfrüchte, importiert die Genossenschaft.

Es wird eng

Mit dem grössten Teil ihrer rund 250 Produkte beliefert die Genossenschaft den Bio-Grosshandel. Getreide, Hülsenfrüchte, Öle und was alles zum Sortiment gehört, sind also in Bio-Läden, Reformhäusern und etwa Hofläden zu kaufen. Oder direkt im Laden von Biofarm.

Letzteres wird für die Kundinnen und Kunden, die mit der Bahn unterwegs sind, aber Ende 2024 aufwendiger. Auf diesen Zeitpunkt hin wird die Genossenschaft ihren Standort neben dem Bahnhof Kleindietwil verlassen und am Rand der Industriezone in Huttwil weiter geschäften.

Denn im ehemaligen Schulhaus und der zum Lager umgebauten ehemaligen Turnhalle ist es eng geworden. Zelte, unter denen weniger empfindliches Material aufbewahrt wird, zeugen von den prekären Verhältnissen. «So ist effizientes Arbeiten nicht möglich», sagt Held.

Leichtes Wachstum geplant

Gern hätte die Genossenschaft die Geschäftsräume am bisherigen Standort erweitert. Aber das sei nicht möglich, sagt Held. Deshalb habe es bloss zwei Wege gegeben: redimensionieren oder investieren. «In einem wachsenden Markt kleiner zu werden, kann ja nicht das Ziel sein», haben sich Verwaltung und Geschäftsleitung laut Held überlegt. Also wurde beschlossen, mehr Lagerraum zu schaffen und damit die Liefersicherheit und die Qualität der Produkte zu steigern.

10 Millionen Franken will die Biofarm in den Neubau in Huttwil investieren. Seit dieser Woche wird am viergeschossigen Gebäude mit einer Grundfläche von 1600 Quadratmetern gebaut. Es erfordere Mut, den Bau gerade in den aktuell unsicheren Zeiten mit den steigenden Preisen anzugehen, sagt Held. Er ist aber überzeugt: «Es ist der richtige Weg.»

Die Biofarm will so kontinuierlich wachsen, wie es bis 2019 der Fall gewesen sei. Dann kamen zwei Jahre, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Nachfrage kaum Schritt halten konnten. Weil während der Corona-Pandemie mehr zu Hause gekocht und stärker auf Gesundes geachtet wurde. Dieser Boom ist vorbei, aber die Biofarm liege mit den Verkaufszahlen immer noch über jenen von vor Corona, sagt Held.

Keine Probleme hat die Genossenschaft damit, Landwirtinnen und Landwirte zu finden, die für sie Getreide, Ölsaaten, Obst, Beeren und so weiter anbauen. «Sie arbeiten gern mit uns zusammen, weil wir eine persönliche, fast familiäre Zusammenarbeit pflegen», stellt Held fest. Am Preis, den Biofarm bezahle, liege das nicht. «Wir halten uns konsequent an Richtpreise und bezahlen nicht mehr als unsere Mitbewerber.»

Mit der Scholle verbunden

Die Nähe zur Landwirtschaft sei der bäuerlichen Genossenschaft wichtig, betont Held. Er selber ist der Beweis dafür: Als Präsident und Delegierter der Geschäftsleitung arbeitet er im 60-Prozent-Pensum für das Unternehmen, daneben führt er in Heimiswil einen Landwirtschaftsbetrieb, der schon seit langer Zeit biologisch bewirtschaftet wird.

Zudem legt die Biofarm Wert auf Beratung, gibt den Landwirten praktische Tipps und organisiert Flurgänge. So könnten Bauernkolleginnen und -kollegen Herausforderungen wie etwa die Unkrautbekämpfung diskutieren und analysieren.

Mit der Unkrautbekämpfung fing die Geschichte der Biofarm 1972 übrigens an. Eine Gruppe junger Landwirte wollte den unerwünschten Kräutern ohne Gift beikommen und entwickelte ein Abflammgerät, das sie fortan vermarkten wollte. Als sie die erste Maschine einer potenziellen Käuferschaft vorführte, ging aber nicht nur das Unkraut in Flammen auf, sondern das ganze Gerät.

Hätten die Gründer der bäuerlichen Selbsthilfeorganisation nach diesem Rückschlag die Flinte ins Korn geworfen, wäre aus Biofarm nie ein Unternehmen geworden, das Läden in der ganzen Schweiz beliefert. Biofarm entwickelte weitere praktische Hilfsmittel, unterstützte Landwirte beim Anbau und entwickelte sich zur Abfüllerin und Vermarkterin der Produkte.

Geburtshilfe bei der Bio Suisse

Biofarm ist kein Label für ein Regionalprodukt. Dass die Firma im Oberaargau angesiedelt ist, hat einzig damit zu tun, dass ihr erster Präsident, Walter Scheidegger, auf seinem Bauernhof in Madiswil das Büro und das erste Lager führte. Das Gebiet der Gründer reichte aber über den Kanton Aargau bis ins Baselbiet.

Ihr zweites Kapitel schlug die Genossenschaft 1978 auf, als sie das Sekundarschulhaus in Kleindietwil mieten konnte und zu ihren Zwecken umnutzte. Heute ist es in ihrem Besitz und soll dereinst verkauft werden. In diesen ehemaligen Schulstuben beugten sich Mitglieder der Biofarm übrigens auch über die Aufgabe, allgemeine Richtlinien für den Schweizer Bio-Landbau zu formulieren.

So halfen die Bio-Pioniere, den Dachverband der Schweizer Landbauorganisationen zu gründen. Und ihr erster Präsident, Werner Scheidegger, war auch der erste Präsident der Bio Suisse.

