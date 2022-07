Preiskampf auf hohem Niveau – Die billigste Tankstelle ist 30 Rappen günstiger – pro Liter Benzin ist so teuer wie nie. Wer Auto fährt, kann trotzdem sparen. Discounter drücken das Preisniveau ganzer Regionen – wie sie das schaffen? Stephan Künzi

2.03 Franken für den Liter Bleifrei? Und in der Woche zuvor sogar nur 1.97 Franken? Herbert Schüpbach kann es kaum glauben. Dass einer seiner Konkurrenten in Zeiten explodierender Energiepreise noch immer nur etwas mehr 2 Franken fürs Benzin haben wolle, erstaune ihn sehr, sagt er am Telefon.