Was denken Sie, welcher Job ist anspruchsvoller – Gerichtspräsidentin oder Gemeinderätin?

Beide sind sehr anspruchsvoll. So muss man in beiden Ämtern Entscheidungen treffen, kommunizieren und dafür Verantwortung übernehmen. Auch leitet man in beiden Jobs Sitzungen/Verhandlungen und führt Vergleichsgespräche. Als Richterin ist die psychische Belastung höher, weil man im Gerichtssaal ausnahmslos auf Menschen trifft, die in emotional schwierigen Situationen sind und die nicht freiwillig kommen. Zudem sind für sie die unmittelbaren Auswirkungen eines Urteils manchmal sehr gravierend (lange Freiheitsstrafe, Zuteilung elterliche Obhut).