Wahlen in Langenthal – die FDP

Diego Clavadetscher, Präsident der FDP Langenthal, will die Zahl laufender Projekte in der Stadt reduzieren.

Diego Clavadetscher, die Folgen der Corona-Pandemie machen sich nicht nur bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch im städtischen Haushalt bemerkbar. Wie agiert eine umsichtige Politik?

Jede Ausgabe ist auf ihre Notwendigkeit und Dringlichkeit hin zu prüfen; beispielsweise sind Ausgaben für externe Beratung zu hinterfragen, die vor allem im Planungsbereich ständig am Wachsen sind. Im Investitionsplan ist zu prüfen, ob nicht Synergien zwischen verschiedenen Projekten geschaffen werden können, welche die Gesamtkosten reduzieren. Zudem müssen wir die Zahl der laufenden Projekte reduzieren und uns in Politik und Verwaltung auf weniger Projekte fokussieren, die wir dafür rascher zum Erfolg führen. Dies erscheint uns besser, als eine grosse Zahl von Vorhaben parallel zu bearbeiten und so die einzelnen erst spät zu einem Ende zu bringen.