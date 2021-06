Badi Messen wird saniert – Die Bevölkerung steht zu ihrer Badi Nach Fraubrunnen haben die drei Solothurner Verbandsgemeinden dem Kredit für die Sanierung der Badi Region Messen zugestimmt. Hans Ulrich Schaad

Die Badi in Messen liegt leicht erhöht im Limpachtal. Foto: Beat Mathys

Fraubrunnen machte am letzten Sonntag den Anfang. Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von über 76 Prozent genehmigte der Souverän einen Kredit von 1,145 Millionen Franken. So hoch ist der Anteil von Fraubrunnen an der Sanierung der Badi Region Messen, die insgesamt 3,5 Millionen Franken kosten wird.

Am Mittwoch- respektive Donnerstagabend haben nun die drei Solothurner Verbandsgemeinden Messen, Buchegg und Unterramsern den entsprechenden Krediten zugestimmt. Die Entscheide an den Gemeindeversammlungen fielen jeweils praktisch einstimmig und ohne grosse Diskussionen.