Urnengang in Herzogenbuchsee – Die Bevölkerung gibt ein überraschend klares Votum ab Mit über 70 Prozent wurde der Rahmenkredit für die Schulraumplanung deutlich angenommen. Das Gleiche gilt für die Einzonung im Chappelifeld. Sebastian Weber

Es kann instand gesetzt werden: Das Burgschulhaus in Herzogenbuchsee. Foto: Walter Pfäffli

Was war im Vorfeld nicht alles zu diesem Geschäft gesagt und geschrieben worden. Vonseiten der Ortsparteien wurde durchaus Kritik laut am Rahmenkredit in Höhe von 16 Millionen Franken für die Zyklus-1-Massnahmen der Schulraumplanung. Die SVP forderte in ihrer Mitwirkung gar, das Geschäft zurückzuziehen, und die FDP empfahl ein Nein an der Urne. Selten hat eine Abstimmung in Herzogenbuchsee für so viel Gesprächsstoff gesorgt.

Angesichts dessen fällt das Ergebnis nun aber sehr deutlich aus: 1632 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sprachen sich an der Urne für den Rahmenkredit aus – nur 658 dagegen (bei 108 leeren Stimmzetteln). Das entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 71,25 Prozent.