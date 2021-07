Jeden Tag ein neuer Track - Die besten Sommersongs

Pilotprojekt in Grossbritannien «Das ist es wert»

Nein, es ist kein Witz: Am Wochenende tanzten Tausende in Liverpool zu Rave-Beats, dicht an dicht, ohne Masken. Die Partys sind Teil eines Pilotprojektes, dessen Höhepunkt ein Fussballspiel vor 21'000 Zuschauern sein soll.