Feldschiessen 2020 – Die besten Schützen aus dem Kanton Das Feldschiessen konnte in diesem Jahr während des ganzen Sommers absolviert werden. Die Bernerinnen und Berner waren gewohnt treffsicher. Stephan Dietrich

Feldschiessen wie anno dazumal draussen in Meiersmaad. Archivfoto: Marcel Bieri

Corona lässt grüssen. Das Feldschiessen fand in diesem Jahr nicht an einem einzigen Wochenende statt, sondern über Monate verteilt, bis Ende September. Knapp 17’000 Bernerinnen und Berner beteiligten sich am grössten Schützenfest der Welt – deutlich weniger als in den vergangenen Jahren also. 10 Schützinnen und Schützen schafften das Maximalresultat, 8 mit dem Gewehr sowie 2 mit der Pistole.