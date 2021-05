Sweet Home: Meeresfrüchte und Gemüse – Die besten Rezepte fürs lange Wochenende Ob bei Regen oder Sonne: Diese einfachen Köstlichkeiten machen das Pfingstwochenende heiter und genussvoll. Marianne Kohler Nizamuddin

Pfingsten ist, anders wie Ostern oder Weihnachten, nicht das Fest der grossen Einladungen. Es sind eher klassische Reisefeiertage, die meistens mit dem Beginn der warmen Saison verbunden sind. Die Badis öffnen an Pfingsten und viele zieht es in diesen Tagen in den Süden. Doch dieses Jahr ist alles anders: Wir frieren bereits seit Wochen und das Reisen ist nur für wenige attraktiv oder möglich.

Doch freuen Sie sich stattdessen ganz einfach so auf die freien Tage. Gehen Sie mit Musse und Freude einkaufen, kochen Sie gut und geniessen Sie das Feriengefühl daheim. Diese einfachen, aber besonderen Gerichte können Sie alle nachkochen. Sie bringen Abwechslung auf den Tisch und gehen, als typische Sweet-Home-Gerichte, schnell und unkompliziert. Foto über: Just a Little Bit of Bacon