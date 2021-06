Erlebnisreicher Sommer – Die besten neuen Highlights der Schweiz So spannend wird der Sommer: Sechs neue Attraktionen, die es in sich haben – von der Puschlaver Schlucht über einen grandiosen Höhenweg bis zur Walliser Welle. Silvia Schaub

Zermatt VS: Dem Wahrzeichen ganz nah

Im Zooom the Matterhorn können die Besucher mit Periskopen das Horu hautnah erleben . Foto: PD

Nicht immer hat man das Glück, das Matterhorn bei Sonnenschein in seiner ganzen Schönheit zu betrachten, oder den Mut und das Können, es zu besteigen. Dank einer neuen multimedialen Erlebniswelt muss man das auch nicht zwingend.

In der ehemaligen Luftseilbahnstation Hohtälli auf dem Gornergrat eröffnet diesen Sommer das Zooom the Matterhorn, wo man sich in drei Stufen dem legendären Berg nähern kann. Der Einstieg erfolgt mit einem virtuellen Gleitschirmflug mit 3-D-Brille.

Dann erlebt man das Zermatter Wahrzeichen in verschiedensten Szenarien während der vier Jahreszeiten – von eisigen Schneelandschaften bis zu orkanartigen Herbststürmen. In der dritten Stufe richtet sich der Blick auf das reale Matterhorn und die umliegende Bergwelt.