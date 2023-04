In eigener Sache – Die besten Geschichten im Postfach Die BZ Berner Zeitung baut das Newsletter-Angebot aus. Neu versenden wir täglich auch den Newsletter «Unsere Empfehlungen». Dieser enthält die besten drei Geschichten des Tages – als Lesetipp vor dem Schlafengehen. Simon Bärtschi

Praktisch, schnell, beliebt: Die BZ Berner Zeitung baut das Newsletter-Angebot aus.

Liebe Leserinnen und Leser

Die BZ Berner Zeitung baut ihr Newsletter-Angebot aus. Newsletters liefern Ihnen unseren Journalismus kompakt und übersichtlich als E-Mails. Diese Form der Nachrichtenverbreitung wird immer wichtiger und beliebter. Eine zunehmende Zahl unserer Leserinnen und Leser schätzt diesen Service, weil er praktisch, schnell und einfach ist. Wie die Zeitung jeden Morgen im Briefkasten landet, kommt die digitale Publizistik als elektronische Post zu Ihnen.

Neu bieten wir Ihnen nach 20.30 Uhr den BZ-Newsletter «Unsere Empfehlungen» an. Dieser enthält die besten drei Geschichten des Tages, ist also kein News-Update, sondern liefert die Geschichten hinter den News, ausgewählte Recherchen, Porträts, Interviews und Wissenswertes aus Ihrer Region und dem Kanton Bern. Es ist unser neuer Lesetipp vor dem Schlafengehen. Lassen Sie sich damit am Abend nochmals inspirieren oder unterhalten.

Mit «Guten Morgen Bern» liefern wir Ihnen seit neuestem auch die News des Tages sowie die besten Geschichten der BZ Berner Zeitung frühmorgens. Mit diesem Newsletter sind Sie im Zug oder im Tram oder beim ersten Morgenkaffee zu Hause schon auf dem Laufenden und starten informiert in den Tag.

Bald werden wir bei der BZ auch regionale Newsletters anbieten. Wir wollen Ihnen den Posteingang beim E-Mail aber nicht mit BZ-Stoff verstopfen. Sie entscheiden mit einem Klick, welche neuen digitalen Angebote Sie wollen. Unter bernerzeitung.ch/newsletter finden Sie alle Vorschläge der BZ.

Wir freuen uns, wenn Sie zu unserem wachsenden Newsletter-Publikum gehören.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Lesevergnügen.

Simon Bärtschi

Chefredaktor