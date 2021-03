Skihochtouren-Boom – Die besten Frühlingsabenteuer in Eis, Schnee und Fels Jetzt beginnt die Saison der Skihochtouren. Fünf Eintagesrouten im Hochgebirge – für Geniesser und Könner. Anne-Sophie Scholl

Leicht: Über Gletscher zum Fluchthorn

Leicht: Die Tour zum kaum bekannten Fluchthorn ist technisch wenig anspruchsvoll. Foto: PD

Wer das Skigebiet von Saas-Fee im Wallis hinter sich lässt, dem steht eine Vielzahl Gipfel mit klingenden Namen zur Auswahl: das Strahlhorn etwa, das Allalinhorn oder, anspruchsvoller, der Alphubel. Klassisch übernachtet man in der Britanniahütte und kombiniert die Touren. Das Fluchthorn ist weniger bekannt, es ist auch kein Viertausender. Diesen Gipfel schafft man an einem Tag.

Mit Klettergurt und Pickel Infos einblenden Touren in hochalpinem Gelände bringen alpine Gefahren mit sich: rasche Wetterumschwünge, Orientierungsverlust, Gletscherspalten oder Absturzgefahr. Wegen der tageszeitlichen Erwärmung im Frühling sollten die Touren rechtzeitig beendet werden. Zusätzlich zur normalen Tourenausrüstung sind Klettergurt, Pickel und Seil erforderlich, je nach Tour auch Steigeisen. Bergschulen und Bergsteigerbüros bieten Kurse und ein- oder mehrtägige geführte Touren an.

Ohne grosse technische Schwierigkeiten führt die Tour nach kurzer Abfahrt von der Bahnstation der Metro-Alpin in insgesamt dreieinhalb Stunden durch eine grandiose Gletscherlandschaft hoch zum Gipfel. Für die Abfahrt ins Tal bieten sich mehrere Varianten an. Schier endlos ziehen sich die Hänge über rund 2000 Höhenmeter ins einsame Mattmark hinab und bis nach Saas-Almagell.

Anbieter: saasfeeguides.com, weissmies.ch

Leicht: Frühstück am Wildstrubel

Renoviert: Bei der Lämmerenhütte startet üblicherweise die Tour zum Wildstrubel. Foto: sac/zvg

Branchenüblich übernachtet man vor der Überschreitung des Wildstrubels zwischen Leukerbad VS und der Lenk BE in der renovierten Lämmerenhütte. Wer lieber gediegener ruht, weicht ins Hotel Wildstrubel auf der Gemmi aus, muss dann aber am frühen Morgen eine gute Stunde länger über den Lämmerenboden aufsteigen. Nach der Steilstufe auf dem Gletscher gelangt man wahlweise auf den Westgipfel oder auf den Mittelgipfel des Wildstrubels.

Der Ausblick zu den Walliser Alpen ist eine schöne Belohnung. Bei der Überschreitung ins Berner Oberland führt die Route über einen Grat hinüber zum Grossstrubel. Schlüsselstelle auf der Abfahrt ist der sogenannte Frühstücksplatz bei einer mächtigen Wechte, so benannt als Rastplatz für Tourengänger, die in einer Tagestour von der Engstligenalp her aufsteigen. Bei sicheren Verhältnissen verspricht das Ammertentäli eine wildromantische Abfahrt an die Lenk. Traumhänge bietet aber auch die Abfahrt zur Engstligenalp.

alpinschule-adelboden.ch

Mittel: Klassiker in den Berner Alpen

Meditativ: Aufstieg vom Louwitor zur Lötschenlücke. Foto: Hano Tschabold, Swiss Alpine Guides

Wer die Tour vom Louwitor zur Lötschenlücke unternimmt, fährt per Bahn aufs Jungfraujoch. Dort taucht man ein in die gleissende Gletscherwelt der Berner Hochalpen. Nach einer kurzen Abfahrt unter den Eisbrüchen unterhalb der Jungfrau steigt man an grossen Spalten vorbei eine gute Stunde zum Louwitor auf oder gleich noch hundert Höhenmeter weiter auf die Firnkuppe des Louwihorns mit Tiefblick ins Rottal. Von hier geht es über den Kranzbergfirn hinab zum Grossen Aletschfirn, einem der vier mächtigen Eisströme, die etwas weiter unten auf dem berühmten Konkordiaplatz zusammentreffen.

Es folgt der meditative Aufstieg unter der Nordwand des Aletschhorns über die vergletscherte Weite Richtung Lötschenlücke, wo die Hollandiahütte auf einem Felssporn sitzt. Verdienter Lohn: eine rasante Abfahrt über den Langgletscher ins Lötschental zur Fafleralp.

swissalpineguides.ch

Mittel: Gipfelsinfonie im Berninamassiv

Mittelschwer: Die Tour zum Piz Palü. Foto: Bergsteigerschule Pontresina

Entspannt ist die Anreise am Vorabend. Im Berghotel Diavolezza gewöhnt man sich auf fast 3000 Metern über Meer schon etwas an die Höhe und geniesst den Ausblick über das ganze Berninamassiv. Neben Gruppenzimmern stehen im Engadiner Adlerhorst Zweier- und Viererzimmer zur Verfügung. Die Tour beginnt mit einer kurzen Abfahrt auf den Persgletscher.

Die drei mächtigen Pfeiler des Piz Palü mit den vergletscherten Gipfelkuppen im Blick steigt man dann durch die Cambrenabrüche auf und sucht den Weg durch das Spaltenlabyrinth. Im Sattel unter dem Ostgipfel werden die Ski deponiert. Von dort aus geht es mit Pickel und Steigeisen steil hoch, bei guten Bedingungen über den Grat weiter zum Mittelgipfel des Palü. Nach dem berauschenden Panorama auf dem Gipfel lockt die lange Talfahrt zurück und weiter über den Persgletscher bis nach Morteratsch.

bergsteiger-pontresina.ch

Schwer: Nervenkitzel am Titlis

Abenteuerlich: Tour rund um den Titlis. Foto: Engelberg Mountain Guide

Schwindelfreiheit verlangt die Rundtour um den Titlis. Gut ist auch, wenn man schon einmal mit Skischuhen auf einem ausgesetzten Grat gelaufen ist. Und wenn man sich vom Abseilen mit Ski in eine steile, enge Rinne nicht erschüttern lässt: Dann erwartet einen auf der abenteuerlichen Tour rund um den Titlis in der Zentralschweiz eine schroffe, spektakuläre Landschaft.

Vom Klein Titlis fährt man über den Steinberggletscher ab und gelangt nach einer abschüssigen Traverse zu einem kurzen, ausgesetzten Gratstück. Das sogenannte Messer überwindet man mit aufgebundenen Ski am kurzen Seil. Dann seilt man zweimal in steilen Couloirs ab und gelangt die hohen Felsbänder hinab auf den Wendengletscher. Während zweier Stunden folgt man diesem zum Wendenjoch. Von dort gehts in lockeren Schwüngen über die Nordhänge unter der imposanten Titlis-Ostwand 1600 Höhenmeter hinab in den Engelberger Talboden.

engelbergmountainguide.ch